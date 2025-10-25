Nacional visita a Wanderers por la 13ª fecha del Torneo Clausura en el Parque Viera.
¿Cuándo juega Wanderers vs Nacional por el Torneo Clausura y dónde verlo?
El partido Wanderers vs Nacional se juega este domingo 26 de octubre.
El encuentro comienza a la hora 18:30.
El partido se podrá ver por VTV Plus y por Disney+ por streaming.