El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

¿Cuándo juega Wanderers vs Nacional por el Torneo Clausura y dónde verlo?

Nacional visita a Wanderers en el Parque Viera; mirá cuándo juegan y dónde verlo

25 de octubre 2025 - 5:00hs
Nacional vs Miramar Misiones Torneo Clausura 2025 Rómulo Otero 2

Nacional visita a Wanderers por la 13ª fecha del Torneo Clausura en el Parque Viera.

¿Cuándo juega Wanderers vs Nacional por el Torneo Clausura?

El partido Wanderers vs Nacional se juega este domingo 26 de octubre.

El encuentro comienza a la hora 18:30.

¿Dónde ver Wanderers vs Nacional?

El partido se podrá ver por VTV Plus y por Disney+ por streaming.

Bandera robada de Peñarol por hinchas de Nacional
LIGA AUF URUGUAYA

El TAS dio un fuerte mensaje, respaldó a los tribunales de la AUF y brindó un llamado de atención para los reclamos de Nacional y de Peñarol

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, en el Parque Artigas de Las Piedras. (Archivo)
TORNEO CLAUSURA

Ricardo Vairo respondió sobre la denuncia que Peñarol analiza realizarle a Nacional por la fijación del Tróccoli del sábado: "No tiene asidero ninguno"

Nacional Wanderers Torneo Clausura Disney+

EO Clips

