Cuando los hinchas pierden partidos: los puntos que le quitaron a Nacional, Peñarol y otros equipos por violencia en sus tribunas en este siglo

Mientras algunas hinchadas de jactan de ganar partidos por su aliento en las tribunas, los fríos números marcan que por hechos de violencia de integrantes de sus barras, los clubes terminan sufriendo la quita de puntos y complicando su actuación estrictamente deportiva, tanto en la disputa por los títulos como también en la zona de descenso.

Este jueves se confirmó que Nacional perdió tres puntos por la violencia que se registró en la final del Torneo Intermedio cuando desde un sector de su parcialidad, en la Tribuna Colombes, voló una bengala náutica que impactó en un guardia de seguridad que se encontraba en la bancada de prensa y que tuvo que ser internado e intervenido quirúrgicamente.

Dicho caso fue tratado en la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que determinó la quita de tres puntos para los tricolores en el actual Torneo Clausura, más cuatro partidos sin hinchas de local.

Los albos recurrieron el caso ante el Tribunal de Apelaciones de la AUF, sin tener éxito, por lo que fueron al Tribunal Arbitral del Deportes (TAS) en Suiza, la última palabra en justicia deportiva, donde tampoco tuvieron en cuenta el reclamo , por lo que se ratificó la quita de tres unidades.

NACIONAL Salió el fallo del TAS y no consideró el reclamo de Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio

Clásico y final del apertura, bengalas. Foto: Leonardo Carreño

Los puntos que perdió Nacional por sus hinchas en este siglo: 12

No es la primera vez que Nacional pierde puntos por las actitudes de sus hinchas en este siglo, aunque hacía muchos años que no recibían un castigo de esa magnitud.

En el Apertura 2005, los albos sufrieron la pérdida de 3 puntos en la tabla por incidentes que habían ocurrido en el clásico del Torneo Clausura 2004. En ese partido se registraron hechos de violencia en la Tribuna Ámsterdam, que en ese momento podía albergar a cualquiera de las dos hinchadas de acuerdo a quién actuaba como local.

20250126 Hinchada, hinchas de Nacional bandera para Peñarol Colombes Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (37).jpeg Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo le fue a Nacional en el Apertura 2005? En ese torneo, los tricolores sumaron 31 puntos y terminaron segundos por detrás de Rocha FC, que fue campeón con 33. Sin la quita de esos tres puntos, los albos habrían sido campeones. Luego, ganaron el Clausura y cómodamente la Anual, a pesar del -3, y fueron campeones del Uruguayo

Los hinchas de Nacional volvieron a generarle pérdida de puntos en el Apertura 2008, cuando se metieron a la cancha de Jardines del Hipódromo y se enfrentaron con hinchas de Danubio, en una violenta batalla campal.

Por esos incidentes, los albos fueron sancionados con la quita de 3 puntos para el Apertura 2009. Pese a la pena, ganaron ese torneo con 36 unidades, pero no pudieron lograr la Anual, en la que Peñarol le sacó cuatro puntos y luego fue campeón en las finales.

En este siglo, Nacional sufrió la pérdida de 9 puntos.

Los 12 puntos a Peñarol por Da Cunha

En medio de las dos sanciones que recibió Nacional, Peñarol tuvo la pérdida de 12 puntos por el trágico asesinato del hincha de Cerro Héctor Da Cunha por parte de parciales carboneros.

El hecho ocurrió el 11 de marzo de 2006 en las inmediaciones del Estadio Centenario luego de un partido entre esos dos equipos.

hector-da-cunha-jpg..webp Héctor Da Cunha

Peñarol recibió el castigo en el mismo Torneo Clausura de la temporada 2005/06, en el que terminó último, al igual que en la Tabla Anual.

Por esos incidentes, Cerro también recibió la quita de 6 puntos en ese Clausura y otros 3 puntos en el siguiente Apertura.

Los puntos que perdió Peñarol en este siglo: 25

Además de los 12 puntos por el asesinato de Da Cunha, Peñarol tiene en este siglo un largo historial de unidades perdidas por sus hinchas.

En el Clausura 2001, en Jardines, hinchas carboneros rompieron el alambrado, el partido se suspendió y se le dio ganado a Danubio. Además, Peñarol fue sancionado con la quita de 3 puntos para el Clausura 2002.

En 2005 también se le quitaron 3 puntos en el Uruguayo Especial en un partido en el que no se jugaban nada ante Miramar Misiones en el Franzini. Un proyectil le pegó en la cabeza al juez Sergio Komjetán y el juego se suspendió a los 79 cuando iban 1-1. Los hinchas de Peñarol entraron a la cancha y le sacaron toda la indumentaria deportiva a los jugadores. Además, Miramar se quedó con los puntos en juego.

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay hinchas de Peñarol encienden bengalas y exhiben en la tribuna una bandera que está prohibida

Nuevamente ante los cebritas, pero por el Apertura 2005/06 en Belvedere, hubo disturbios con la policía y el juez lo suspendió a los 83 minutos, cuando Peñarol ganaba 2-1. Los puntos fueron para Miramar Misiones.

En 2007 también hubo incidentes que le costaron puntos a Peñarol. Fueron en Jardines, cuando el aurinegro perdía 3-1 ante Danubio y un proyectil pegó en la cabeza del línea Mauricio Espinoza. El partido se suspendió a los 62', lo ganó Danubio y le quitaron 3 puntos al carbonero para el Apertura 2008.

Años después, en 2015 y ya con el nuevo Código Disciplinario, a Peñarol le quitaron un punto en el clásico "de la ambulancia" que Nacional le ganaba por 3-2 en el alargue en el Estadio Centenario. Hinchas mirasoles generaron desmanes en la Tribuna Ámsterdam y lanzaron proyectiles, por lo que el partido fue suspendido cuando faltaban 7 minutos.

Y en 2016 Peñarol perdió otros 3 puntos en el partido ante Rampla Juniors en el Estadio Centenario. El encuentro iba 0-0 cuando un hincha mirasol recibió dos balazos en la Ámsterdam durante el primer tiempo. A los 45' se suspendió, cuando Rampla ganaba 1-0, a quien le dieron el juego por ganado.

En total, Peñarol acumula por puntos perdidos en tribunales en este siglo 25 unidades, sin contar los puntos que estaban en juego y que fueron para los rivales, entre los que están los 3 que se le dieron a Nacional sin llegara a jugar el "clásico de la garrafa".

El cambio en el Código Disciplinario de 2014

En el proceso para implementar medidas más estrictas para contener a los violentos, la AUF dio nuevos pasos en 2014, cuando aprobó el nuevo Código Disciplinario impulsado por Conmebol, que introdujo la responsabilidad objetiva, con sanciones más severas para los clubes.

Entre las sanciones se incluye multas, que actualmente suelen aplicarse prácticamente todos los fines de semana por hechos de los hinchas de ambos grandes, quita de puntos y hasta la desafiliación en caso de reiteración de situaciones graves.

Hasta la implementación del nuevo código, los clubes no tenían responsabilidades por todos los actos de violencia dentro y fuera de los estadios.

Los dirigentes de Nacional y Peñarol fueron los que ofrecieron mayor resistencia a este cambio, pero terminaron accediendo al nuevo marco regulatorio.

Desde entonces, los clubes son responsables en caso de actitud pasiva o no cumplimiento de las indicaciones de seguridad de la Policía y están obligados a ayudar en la identificación de hinchas violentos. Por ejemplo, son sancionados por la utilización de bengalas en las tribunas y son responsables de los incidentes que se produzcan en las inmediaciones.

El clásico de la garrafa

El Campeonato Uruguayo Especial de 2016 tuvo el tristemente recordado “clásico de la garrafa”, cuando en la previa del partido hinchas de Peñarol arrojaron una garrafa de 13 kilos desde lo alto de la Tribuna Ámsterdam que por centímetros no cayó sobre ninguno de los efectivos policiales que se encontraban en las afueras del Centenario.

1622842603337.webp La garrafa fue lanzada desde la parte más alta de la Amsterdam y golpeó a un policía Carlos Lebrato

Ese partido no se jugó. Peñarol no sufrió pérdida de puntos, pero el clásico se le dio por ganado a los tricolores por 3-0.

El club que zafó de la pérdida de puntos por denunciar a un hincha

Tras el cambio en el Código Disciplinario, Rampla Juniors estuvo muy cerca de perder un punto por incidentes en su cancha en el partido ante Danubio en el que cayeron por 2-1, en 2015. Hinchas locales tiraron piedras a los jugadores franjeados cuando dejaban el campo de juego. Luego, el club visitante denunció el hecho en la AUF y presentó imágenes y documentos de los agresores.

Cuando parecía que Rampla iba a sufrir la quita de un punto, los picapiedras concurrieron a la audiencia del Tribunal de Penas de la AUF con un hincha que había sido identificado, quien pidió disculpas, lo que fue valorado por las autoridades por colaborar con la investigación, también a nivel policial. El parcial fue procesado sin prisión y el club rojiverde fue sancionado con dos partidos a puertas cerradas.

También en 2015, Cerro fue sancionado con la quita de un punto por el partido ante Peñarol en el Estadio Luis Tróccoli por el Clausura, en el que hubo incidentes en los minutos finales entre hinchas locales y efectivos policiales, por lo que el juez Darío Ubríaco suspendió el juego que estaba 3-0 para la visita.

El punto que perdió Cerro este año

El último antecedente antes de la quita de puntos que sufrió Nacional en agosto, fue la de Cerro en el Torneo Apertura 2025, cuando visitaron a Peñarol en el Campeón del Siglo.

20250427 Hinchas de Cerro Campeón del Siglo incidentes, Foto: @CACerro_oficial Hinchada de Cerro en el Campeón del Siglo Foto: @CACerro_oficial

Durante el encuentro, hinchas visitantes arrojaron proyectiles a una de las tribunas locales, lesionaron a una persona, por lo que el partido fue suspendido, se le dio por ganado a Peñarol, que tenía ventaja en el marcador, y se le quitó una punto al club de la Villa.