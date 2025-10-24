Rio Ferdinand estuvo en el clásico de Arabia Saudita, se saludó con Darwin Núñez y contó lo que le confesó Virgil Van Dijk, el capitán de Liverpool, sobre el uruguayo

Darwin Núñez jugó un muy buen partido este viernes en el triunfo de su equipo, Al-Hilal, que venció en el clásico contra Al-Ittihad de Karim Benzema, N'Golo Kanté y Fabinho, entre otros, de visita, por una nueva fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.
El uruguayo fue fundamental en el primer gol del equipo -que finalmente fue en contra-.
Pero también y como informó Referí, le anularon un tanto cuando se terminaba el partido.
Lo que dijo Rio Ferdinand de Darwin Núñez
El espectacular exzaguero inglés, Rio Ferdinand, quien no solo defendió a la selección de Inglaterra, sino durante muchos años a Manchester United, entre otros, estuvo presente en el clásico de Arabia Saudita entre Al-Ittihad y Al-Hilal.
Ferdinand hizo comentarios para la TV árabe y al final del encuentro, se saludó con Darwin Núñez.
A su vez, dejó un comentario halagüeño hacia el delantero uruguayo.
"Recuerdo que le pregunté a (Virgil) Van Dijk (compañero y capitán de Darwin en Liverpool hasta hace tres meses) sobre los delanteros más difíciles a los que se había enfrentado en los últimos años, ¡y Núñez estaba en la cima de su lista!", admitió Ferdinand.