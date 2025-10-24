Rio Ferdinand estuvo en el clásico de Arabia Saudita, se saludó con Darwin Núñez y contó lo que le confesó Virgil Van Dijk, el capitán de Liverpool, sobre el uruguayo

Rio Ferdinand estuvo comentando el partido clásico entre Al-Ittihad y Al-Hilal, y luego fue saludado por Darwin Núñez

Darwin Núñez jugó un muy buen partido este viernes en el triunfo de su equipo, Al-Hilal, que venció en el clásico contra Al-Ittihad de Karim Benzema, N'Golo Kanté y Fabinho, entre otros, de visita, por una nueva fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

El uruguayo fue fundamental en el primer gol del equipo -que finalmente fue en contra-.

Pero también y como informó Referí, le anularon un tanto cuando se terminaba el partido.

El espectacular exzaguero inglés, Rio Ferdinand, quien no solo defendió a la selección de Inglaterra, sino durante muchos años a Manchester United, entre otros, estuvo presente en el clásico de Arabia Saudita entre Al-Ittihad y Al-Hilal.

Ferdinand hizo comentarios para la TV árabe y al final del encuentro, se saludó con Darwin Núñez.

A su vez, dejó un comentario halagüeño hacia el delantero uruguayo.

"Recuerdo que le pregunté a (Virgil) Van Dijk (compañero y capitán de Darwin en Liverpool hasta hace tres meses) sobre los delanteros más difíciles a los que se había enfrentado en los últimos años, ¡y Núñez estaba en la cima de su lista!", admitió Ferdinand.