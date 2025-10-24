Así fue el gol que le anularon a Darwin Núñez en la victoria 2-0 de Al-Hilal de visita a Al-Ittihad de Karim Benzema y Kanté

El uruguayo Darwin Núñez volvió a la titularidad en su club, Al-Hilal de Arabia Saudita, cuando este viernes vencieron un partido muy complicado ante otro de los candidatos al título por la Saudi Pro League, Al-Ittihad, que cuenta en sus filas, entre otros, con Karim Benzema, el ex Chelsea, N'Golo Kanté, y Fabinho.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El club del ex Peñarol venció de visitante 2-0 y consiguió tres puntos de oro para quedar a 1 punto del líder del torneo, Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo.

Darwin Núñez había sido suplente entre semana cuando el martes vencieron 3-1 a Al-Sadd de Qatar por la Champions League de Asia.

El 1-0 surgió de un córner en el que parece que Darwin Núñez la cabeceaba, pero en realidad, fue un gol en contra de Doumbia, cuando iban 41 minutos.

PEÑAROL Ignacio Sosa se va de Peñarol a jugar a Brasil en enero; mirá cuánto dinero le queda a los carboneros

PEÑAROL Delegados de Peñarol analizan denunciar a Nacional y a Cerro ante la FIFA por una supuesta violación de un artículo respecto a "perjudicar a un tercero" por la fijación del Estadio Tróccoli

El segundo tanto de su equipo fue un error del arquero rival que dio rebote y Leonardo, el goleador, convirtió a los 57'.

Cuando iban 85 minutos, Darwin Núñez metió uno de sus típicos piques demoledores y definió.

No obstante, el árbitro lo anuló por un offside muy fino.

El uruguayo fue sustituido en el minuto 90, cuando ya terminaba el encuentro.