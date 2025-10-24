Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

Así fue el gol que le anularon a Darwin Núñez en la victoria 2-0 de Al-Hilal de visita a Al-Ittihad de Karim Benzema y Kanté

El jugador de la selección uruguaya fue de los mejores de su equipo, y en el primer tanto, hasta su propio club pensó que anotó, aunque luego se dieron cuenta que fue en contra; luego anotó uno y se lo anularon

24 de octubre 2025 - 17:13hs

El uruguayo Darwin Núñez volvió a la titularidad en su club, Al-Hilal de Arabia Saudita, cuando este viernes vencieron un partido muy complicado ante otro de los candidatos al título por la Saudi Pro League, Al-Ittihad, que cuenta en sus filas, entre otros, con Karim Benzema, el ex Chelsea, N'Golo Kanté, y Fabinho.

El club del ex Peñarol venció de visitante 2-0 y consiguió tres puntos de oro para quedar a 1 punto del líder del torneo, Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo.

Darwin Núñez había sido suplente entre semana cuando el martes vencieron 3-1 a Al-Sadd de Qatar por la Champions League de Asia.

Le anularon otro gol

El 1-0 surgió de un córner en el que parece que Darwin Núñez la cabeceaba, pero en realidad, fue un gol en contra de Doumbia, cuando iban 41 minutos.

El segundo tanto de su equipo fue un error del arquero rival que dio rebote y Leonardo, el goleador, convirtió a los 57'.

Cuando iban 85 minutos, Darwin Núñez metió uno de sus típicos piques demoledores y definió.

No obstante, el árbitro lo anuló por un offside muy fino.

El uruguayo fue sustituido en el minuto 90, cuando ya terminaba el encuentro.

Darwin Núñez Al Hilal Al Ittihad Karim Benzema N'Golo Kanté Arabia Saudita

