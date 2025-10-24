Así fue el gol que le anularon a Darwin Núñez en la victoria 2-0 de Al-Hilal de visita a Al-Ittihad de Karim Benzema y Kanté

El uruguayo Darwin Núñez volvió a la titularidad en su club, Al-Hilal de Arabia Saudita, cuando este viernes vencieron un partido muy complicado ante otro de los candidatos al título por la Saudi Pro League, Al-Ittihad, que cuenta en sus filas, entre otros, con Karim Benzema, el ex Chelsea, N'Golo Kanté, y Fabinho.
El jugador de la selección uruguaya fue de los mejores de su equipo, y en el primer tanto, hasta su propio club pensó que anotó, aunque luego se dieron cuenta que fue en contra; luego anotó uno y se lo anularon