Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 25 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el sábado 25 de octubre será un día con tormentas y precipitaciones en todo el Uruguay .

Las rachas de vientos alcanzarán hasta los 60 kilómetros por hora u ocasionalmente superiores en algunas partes del país.

En la capital del país, la mañana se presentará ventosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas . Para la tarde noche habrá disminución de nubosidad, precipitaciones y estará ventoso . Durante toda la jornada, las rachas de viento alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora u ocasionalmente superiores

PRONÓSTICO "Algo inestable y algo estable": así se comportará el tiempo este fin de semana en Uruguay, según Inumet

Las temperaturas en esta zona irán desde los 13 °C a los 18 °C .

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará cubierta y ventosa, con precipitaciones y tormentas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará ventoso con precipitaciones y probables tormentas, con disminución de nubosidad. En esa instancia, las rachas de viento podrán ser ocasionalmente superiores a los 60 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 11 °C a los 23 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará ventosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora u ocasionalmente superiores.

Para la tarde noche se espera una jornada ventosa, con disminución de nubosidad y precipitaciones. En esa instancia, las rachas de viento alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora. Aquí las temperaturas rondarán entre los 10 °C y los 22 °C.

Centro sur

Durante la mañana el cielo estará cubierto y ventoso, con precipitaciones y tormentas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora.

Más tarde, habrá disminución de nubosidad, con precipitaciones. Durante toda la jornada estará ventoso, con rachas de viento que podrán ser ocasionalmente superiores a los 60 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 11 °C y los 22 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo cubierto, con precipitaciones y tormentas. También estará ventoso con rachas fuertes asociadas a tormentas de hasta 60 kilómetros por hora.

En la tarde noche, estará nuboso y cubierto con precipitaciones y probables tormentas. Las rachas de viento se mantendrán en un máximo de hasta 60 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 23 °C.