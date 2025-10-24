Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
lluvia ligera
Domingo:
Mín  13°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 25 de octubre

La capital tendrá una mínima de 13 °C y una máxima de 18 °C, según el pronóstico de Inumet

24 de octubre 2025 - 22:11hs
Lluvia, tormenta
Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el sábado 25 de octubre será un día con tormentas y precipitaciones en todo el Uruguay.

Las rachas de vientos alcanzarán hasta los 60 kilómetros por hora u ocasionalmente superiores en algunas partes del país.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana se presentará ventosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas. Para la tarde noche habrá disminución de nubosidad, precipitaciones y estará ventoso. Durante toda la jornada, las rachas de viento alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora u ocasionalmente superiores

Más noticias
Inumet espera lluvias y tormentas este fin de semana
PRONÓSTICO

"Algo inestable y algo estable": así se comportará el tiempo este fin de semana en Uruguay, según Inumet

inumet sumo una alerta naranja y actualizo la amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas
CLIMA

Inumet sumó una alerta naranja y actualizó la amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas

Las temperaturas en esta zona irán desde los 13 °C a los 18 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará cubierta y ventosa, con precipitaciones y tormentas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará ventoso con precipitaciones y probables tormentas, con disminución de nubosidad. En esa instancia, las rachas de viento podrán ser ocasionalmente superiores a los 60 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 11 °C a los 23 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará ventosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora u ocasionalmente superiores.

Para la tarde noche se espera una jornada ventosa, con disminución de nubosidad y precipitaciones. En esa instancia, las rachas de viento alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora. Aquí las temperaturas rondarán entre los 10 °C y los 22 °C.

Centro sur

Durante la mañana el cielo estará cubierto y ventoso, con precipitaciones y tormentas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora.

Más tarde, habrá disminución de nubosidad, con precipitaciones. Durante toda la jornada estará ventoso, con rachas de viento que podrán ser ocasionalmente superiores a los 60 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 11 °C y los 22 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo cubierto, con precipitaciones y tormentas. También estará ventoso con rachas fuertes asociadas a tormentas de hasta 60 kilómetros por hora.

En la tarde noche, estará nuboso y cubierto con precipitaciones y probables tormentas. Las rachas de viento se mantendrán en un máximo de hasta 60 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 23 °C.

Temas:

Clima Uruguay Inumet Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

VIDEO | Sebastián Marset amenaza a El Colla y a las autoridades: Estamos preparados para hacer guerra
NARCO

VIDEO | Sebastián Marset amenaza a "El Colla" y a las autoridades: "Estamos preparados para hacer guerra"

La tormenta avanza sobre Uruguay este viernes
CLIMA

Metsul advierte por "riesgo muy alto de vendavales entre hoy y mañana en Uruguay": los detalles

Inumet sumó una alerta naranja y actualizó la amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas
CLIMA

Inumet sumó una alerta naranja y actualizó la amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas

La bandera que le hicieron hinchas de Galatasaray a Lucas Torreira
URUGUAYOS

El difícil momento familiar de Lucas Torreira, que pese a eso jugó por Liga de Campeones en un gesto que fue valorado por Galatasaray, antes de viajar a Uruguay; mirá su mensaje

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos