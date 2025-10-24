Metsul advierte por "riesgo muy alto de vendavales entre hoy y mañana en Uruguay": los detalles

La tormenta avanza sobre Uruguay este viernes Richard Machado - METSUL

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso por las condiciones meteorológicas adversas que acompañarán el paso de un frente frío sobre Uruguay. Sin embargo, el pronóstico de Metsul, que evalúa un riesgo muy alto de vendavales, advierte que las ráfagas de viento muy fuertes y las tormentas con intensa actividad eléctrica serán los principales fenómenos de este sistema que afectará al país este viernes y sábado.

De acuerdo con el organismo meteorológico brasileño, las ráfagas de viento en Uruguay serán especialmente fuertes en los departamentos del oeste y sur, con vientos del orden de los 60 a 80 km/h. Las tormentas avanzarán lentamente, y se prevé que las ráfagas de viento más intensas ocurran entre la mañana del viernes y la noche del sábado. Estas ráfagas podrán superar los 80 km/h, lo que podría generar daños en infraestructuras y árboles caídos.

Las lluvias, que se iniciarán durante la mañana del viernes, afectarán principalmente el oeste de Uruguay, avanzando hacia el sur y sudeste durante el día. En estas áreas, se espera que las precipitaciones sean localmente intensas, con riesgo de inundaciones repentinas debido a la alta acumulación de agua en cortos períodos de tiempo. Se estima que el paso del frente frío generará tormentas severas de forma ocasional.

Embed Para el sábado, el frente frío se desplazará hacia el Noreste del país, acercándose a la región de Rio Grande do Sul, Brasil. A medida que el sistema se desplace, las condiciones mejorarán gradualmente en el Suroeste de Uruguay. No obstante, se mantendrán las lluvias y tormentas en el resto del país, especialmente en el Noreste, donde las tormentas podrían seguir siendo intensas.

Aunque el riesgo de granizo existe, este fenómeno será muy localizado y, según las previsiones de Metsul, no se espera que los granizos sean tan grandes como los registrados en otras partes de Sudamérica, como en Argentina. El granizo podría ocurrir de manera puntual, principalmente en las tormentas más fuertes.