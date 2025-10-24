Rige doble alerta amarilla y naranja de Inumet por tormentas "puntualmente fuertes": mirá las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta, amarilla y naranja, por tormentas "puntualmente fuertes" y "lluvias abundantes" que afectan a nueve departamentos del país.
Según el organismo oficial del tiempo, las alertas meteorológicas serán actualizadas a las 08:15 o "ante cambios significativos".
Las advertencias obedecen a un "frente semi-estacionario que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".
En tal sentido, Meteorología advierte que en zonas de tormentas "se podrán registrar lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes".
Principales localidades afectadas por la alerta naranja:
Colonia: todo el departamento.
Paysandú: Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
Río Negro : Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas, Villa María y Young.
Salto : Campo de Todos, Salto y Termas del Daymán.
San José : Ecilda Paullier.
Soriano: todo el departamento.
Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:
Artigas : Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Franquia, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim y Tomás Gomensoro.
Durazno : Baygorria y Feliciano.
Flores : Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.
Paysandú : Beisso, Guichón y Merinos.
Río Negro : Grecco, Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro.
Salto : Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, San Antonio, Saucedo y Termas del Arapey.
San José : Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, San José de Mayo y Villa María.