/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 24 de octubre

Montevideo y Área Metropolitana experimentarán un aumento de nubosidad durante la mañana, con un pronóstico de desmejoramiento hacia la tarde

24 de octubre 2025 - 7:27hs
Se esperan lluvias en todo el país.
Se esperan lluvias en todo el país. Inés Guimaraens

Este viernes 24 de octubre el clima traerá consigo lluvias y tormentas intensas que afectarán a todo el país, con ráfagas de viento y temperaturas frescas en general, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Montevideo y Área Metropolitana

Montevideo y Área Metropolitana experimentarán un aumento de nubosidad durante la mañana, con un pronóstico de desmejoramiento hacia la tarde, con precipitaciones y tormentas aisladas. La temperatura mínima se espera en torno a los 17°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 24°C.

Viento: El viento será del sector noreste (NE) al noroeste (NW) con velocidades de 20 a 40 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 50 km/h, y con ráfagas fuertes asociadas a las tormentas.

Durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias y tormentas, intercaladas con mejoras temporarias y presencia de neblinas. El viento cambiará al sector norte, manteniendo una intensidad de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Oeste del país

Para el resto del día en el Oeste, se espera que el tiempo se desmejore con nubosidad creciente, acompañada de lluvias y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 24°C. El viento será del sector norte (N) con intensidades similares a las del Área Metropolitana, entre 20 y 40 km/h, y con ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán cubiertas, con precipitaciones, tormentas y mejoras temporarias. Además, habrá presencia de neblinas, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Este del país

En la región Este, el pronóstico incluye un aumento de nubosidad desde la mañana, con posibilidad de precipitaciones aisladas. Las temperaturas mínimas rondarán los 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C. El viento será del sector norte, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con precipitaciones y tormentas, intercaladas con mejoras temporarias. Se esperan neblinas y viento moderado, de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Norte del país

El Norte también experimentará un día de nubosidad y tormentas, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 27°C. El viento será del sector norte (N), con ráfagas de hasta 50 km/h en la mañana. Durante la tarde y la noche, el viento cambiará a noreste (NE), con ráfagas de entre 50 y 60 km/h, y períodos variables de 10 a 20 km/h.

