Sebastián Marset aparece "cuando se siente presionado" y se mostró con un "tono más agresivo", según ministro antidrogas paraguayo

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid , señaló que Sebastián Marset aparece "cuando se siente un poco presionado o hay algo que le molesta ", y consideró que mostró un " tono más agresivo " en el video que circuló en las últimas horas en el que presuntamente aparece el narcotraficante uruguayo, rodeado de miembros del Primer Comando Capital (PCC) brasileño .

Rachid sostuvo que Marset volvió a aparecer en medio de una situación de "conflicto", en este caso vinculado a su ex socio, el boliviano apodado " El Colla ", quien acusó al uruguayo de haber estado detrás del secuestro de su esposa y un chofer . Ambos fueron raptados de la zona Urubó, cerca de Santa Cruz de la Sierra, pero luego liberados.

Erland Ivar García López, alias "El Colla", había sido arrestado en julio de 2023 , después del operativo para dar con el narcotraficante uruguayo, que se había estado escondiendo en Santa Cruz de la Sierra. En ese momento, "El Colla" fue acusado de oficiar de testaferro de Marset en Bolivia .

Meses después, sin embargo, recobró la libertad bajo fianza y en setiembre de 2024 fue atacado a balazos , aunque logró sobrevivir.

Cuando ocurrió el secuestro de su esposa y chofer, "El Colla" grabó un video que fue difundido en redes sociales en el que responsabilizó a su exsocio.

"Hago responsable directamente a Sebastián Marset, quien viene amenazándome desde hace un tiempo atrás, acusándome de ser la persona que hablé de él, diciendo que entregue mi vida, o de lo contrario empezaría a secuestrar a mi familia más cercana. Al mismo tiempo quiero hacer conocer que Sebastián Marsetse encuentra en Bolivia viviendo en la zona del Urubó”, decía García López en el video.

A él hizo referencia Marset en el video que circuló en las últimas horas. “Este video es para decirle al Colla ese, sapo, que se deje de andar diciendo dónde está uno”, advirtió. La autenticidad del video, sin embargo, no pudo ser verificada.

Rachid comparó la postura de Marset con sus anteriores apariciones públicas, como cuando concedió una entrevista a Santo y Seña, donde aseguró que era una persona "tranquila", "de familia" y que nunca había amenazado a nadie.

"Esta situación, conflicto, con el supuesto narcotraficante boliviano lo obliga a salir un poco más agresivamente y demostrando un poder de fuego bastante más elevado de acuerdo a las imágenes y el video que pudimos observar", señaló el titular antidrogas paraguayo.

"En las anteriores apariciones se pintaba como un perseguido. Hoy, en este video, que no sabemos técnicamente su origen, él ya se pinta con un tono más agresivo, ya a la defensiva, ostentando armas y una estructura transnacional importante, que es el PCC", dijo Rachid luego a Radio Ñandutí.

El jerarca recordó que el PCC es una organización criminal que tiene "sus tentáculos en toda la región" y también en otros continentes.