VIDEO | Sebastián Marset amenaza a "El Colla" y a las autoridades: "Estamos preparados para hacer guerra"

Nuevo video de Sebastián Marset vs "El Colla"

Un video difundido en redes sociales muestra al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien, armado y con un chaleco antibalas que parece llevar la bandera de Paraguay, envía un mensaje en el que amenaza a su presunto exsocio, Erland Ivar García López, alias "el Colla", y a las fuerzas de seguridad.

En las imágenes, Marset aparece acompañado por un grupo de hombres fuertemente armados y encapuchados, mientras un cartel visible en el fondo hace referencia al "Primeiro Comando da Capital", un grupo criminal brasileño. Con tono desafiante, Marset inicia su mensaje diciendo: “Este video es para decirle al Colla ese, sapo, que se deje de andar diciendo dónde está uno”.

El mensaje está dirigido a García López, quien recientemente denunció que su expareja y su chofer habían sido secuestrados en Bolivia, en un episodio que, según él, involucró a Marset. En un video previo, el exsocio de Marset aseguró que este le había amenazado con secuestrar a su familia cercana si no entregaba su vida. También había declarado que Marset se encuentra viviendo en Bolivia y que cuenta con protección por parte de altos mandos de la Policía.

En su mensaje, Marset se muestra desafiante y asegura: “Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, luego otro día en Bolivia, otro día en Colombia, donde sea”. Luego agrega: “Y estamos preparados para hacer guerra con el que sea, el Colla, la Policía, no me importa nadie. Nosotros estamos siempre listos, siempre. Téngalo claro. Mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no les va a ir bien”.

El video, que ha sido difundido ampliamente en medios de Bolivia y Paraguay, se suma a una carta que publicó el uruguayo meses atrás, en la que criticaba a varios países, incluido Uruguay, en un tono similar. Marset, quien está prófugo desde hace varios años, casi fue capturado en 2023 en Santa Cruz, Bolivia, donde se le localizó junto a su familia, pero logró escapar nuevamente.