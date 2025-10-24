Dólar
/ Nacional / NARCO

VIDEO | Sebastián Marset amenaza a "El Colla" y a las autoridades: "Estamos preparados para hacer guerra"

"Este video es para decirle al Colla ese, sapo, que se deje de andar diciendo dónde está uno", comienza diciendo el narcotraficante uruguayo en el video

24 de octubre 2025 - 7:47hs
marset2410 (1)

Nuevo video de Sebastián Marset vs "El Colla"

Un video difundido en redes sociales muestra al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien, armado y con un chaleco antibalas que parece llevar la bandera de Paraguay, envía un mensaje en el que amenaza a su presunto exsocio, Erland Ivar García López, alias "el Colla", y a las fuerzas de seguridad.

En las imágenes, Marset aparece acompañado por un grupo de hombres fuertemente armados y encapuchados, mientras un cartel visible en el fondo hace referencia al "Primeiro Comando da Capital", un grupo criminal brasileño. Con tono desafiante, Marset inicia su mensaje diciendo: “Este video es para decirle al Colla ese, sapo, que se deje de andar diciendo dónde está uno”.

En su mensaje, Marset se muestra desafiante y asegura: “Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, luego otro día en Bolivia, otro día en Colombia, donde sea”. Luego agrega: “Y estamos preparados para hacer guerra con el que sea, el Colla, la Policía, no me importa nadie. Nosotros estamos siempre listos, siempre. Téngalo claro. Mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no les va a ir bien”.

El video, que ha sido difundido ampliamente en medios de Bolivia y Paraguay, se suma a una carta que publicó el uruguayo meses atrás, en la que criticaba a varios países, incluido Uruguay, en un tono similar.

Marset, quien está prófugo desde hace varios años, casi fue capturado en 2023 en Santa Cruz, Bolivia, donde se le localizó junto a su familia, pero logró escapar nuevamente.

