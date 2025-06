"Respeten el narcotráfico, dejen de meterse con mi familia": Sebastián Marset reapareció con un duro comunicado en el que desafía autoridades

En su texto, compartido por Informativo Carve, Marset comienza con una ironía sobre la atención mediática y oficial que recibe en Uruguay. “Me fui en el año 2018 y nunca más volví, no entiendo cuál es el deseo sexual que tienen conmigo. Por qué no se ocupan mejor de los problemas del país y se olvidan de mí que estoy lejos hace siete años”, escribió Marset.

Sobre Bolivia, aseguró que el narcotráfico " es el crecimiento del país, el país se sustenta de eso así que entre fantasmas no nos vamos a pisar las sábanas. Tampoco hay una puta prueba contra mí ni mi familia. Se inventaron un caso que estoy tratando de revertir con dinero que a fin de cuentas eso era lo que querían”.

Respecto a Estados Unidos, que días atrás ofreció una recompensa de hasta dos millones de dólares por información que pueda contribuir a su captura , Marset dijo que a “esos malditos gringos, no les tengo ni un pelo de miedo. Les dejo bien claro, y ya lo tienen bien claro, también me quieren inventar un caso, que yo jamás en mi puta vida ni siquiera he hablado de ustedes. Para mí no existen”.

Denuncia además a un supuesto “sapo” (delator en la jerga delictiva) vinculado a su red, Federico Santoro, y se deslinda de ciertas operaciones. “Yo no soy cambista, yo manejo mi rubro bien manejado y no me meto en los trabajos de otros... Si él se convirtió en 'sapo' ahora que tenga los huevos para asumir que ese era su trabajo”.

El descargo también apunta a Paraguay, país donde permanecen detenidos sus familiares. “Ustedes malparidos que también viven del narcotráfico en gran parte de su país, respeten el narcotráfico, dejen de meterse con mi familia, tienen a la madre de mis hijos presa sin ni siquiera una tv en su celda, aislada como si fuera una delincuente peligrosa y esa mujer no ha cometido ningún tipo de delito en toda su vida”, dijo en referencia a su esposa, Gianina García Troche, imputada en Paraguay.

Marset califica como falsas las acusaciones de lavado de activos en contra de su familia, y advirtió: “Pido disculpas... Si van a seguir haciendo una persecución a mi familia, más vale que tengan los huevos bien puestos. Porque pelear con fantasmas es difícil. Yo tengo media ciudad tomada”.

El narcotraficante apunta directamente contra la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay y su servicio de inteligencia. “La Senad se sentaba a sacar cuentas, él más su gente de confianza, de cuántos kilos llevaba en las vueltas. Sin el permiso de él, las cosas no se hacían. Pero claro, como es del gobierno, es delincuente con diploma”.

Sobre las pruebas en su contra, Marset cuestiona la legalidad y validez. “Las únicas pruebas que tienen contra mí… no les sirven de nada porque han violado las leyes de entrega de pruebas. Primero, Sky (Sky ECC, la mayor plataforma de mensajería cifrada del mundo)… no es una prueba aceptada ya en varios países porque no se ha agarrado a las personas con el teléfono en la mano… Segundo, las pruebas a Paraguay llegaron desde Francia en intercambio de información ilegal también, rompiendo la cadena de custodia”.

En cuanto a su actual paradero, el narcotraficante asegura estar en Venezuela y destaca al gobierno local. “¿Creen que estoy en Venezuela? Bueno, al menos aquí hay un presidente que tiene los huevos bien puestos y todo el gobierno. Es un narco gobierno, pero no lo niega ni le da poder a esos gringos”.

Finalmente, Marset ofrece sentarse a dialogar con las autoridades para terminar con la “farsa” si liberan a su familia. “Si en algún momento quieren llegar a un acuerdo conmigo, mis abogados pueden sentarse a escuchar, pero dejen a mi familia en paz, yo sé que nada es gratis, pero digan la cifra y terminemos con esta farsa”.