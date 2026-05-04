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La masa de aire polar más intensa del año avanza en la región y anticipa un descenso de temperaturas en Uruguay: los detalles

En el caso de Uruguay, este tipo de configuración suele traducirse en un descenso marcado de las temperaturas, con mañanas frías y posibles heladas agrometeorológicas

4 de mayo de 2026 7:39 hs
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Una masa de aire frío de origen polar podría avanzar sobre el sur de Sudamérica en los próximos días, con impacto inicial en el sur de Brasil y zonas cercanas a Uruguay. Los modelos meteorológicos en los que se basó Metsul señalan que se trataría de la irrupción de aire frío más intensa en lo que va del año, asociada a un sistema de baja presión y la posible formación de un ciclón extratropical frente a la costa argentina .

En el caso de Uruguay, este tipo de configuración suele traducirse en un descenso marcado de las temperaturas, especialmente en el sur y el este del país, con mañanas frías y posibles heladas agrometeorológicas en zonas del interior. Además, el pasaje de un frente frío previo podría generar aumento de nubosidad, lluvias aisladas y rachas de viento moderadas a algo fuertes, sobre todo en áreas costeras.

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Si se confirma la trayectoria continental de la masa de aire frío —como sugieren los modelos—, es probable que el país experimente varios días consecutivos de temperaturas bajas, con mínimas cercanas o inferiores a los 5 °C en buena parte del territorio y condiciones más secas hacia el inicio de la próxima semana. Esto podría favorecer la formación de nieblas matinales y heladas puntuales, principalmente en el centro y norte.

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A nivel de efectos, no se prevén fenómenos extremos, pero sí condiciones típicas de un ingreso de aire polar. El alcance y la intensidad en Uruguay dependerán de cómo evolucione el sistema en las próximas jornadas.

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