Florida: un hombre de 63 años murió luego de caer en una obra de drenaje en Ruta 5

Un hombre de 63 años murió tras caer en un pasaje de drenaje pluvial en construcción sobre la Ruta 5 , en Florida, según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

El accidente ocurrió en un tramo de doble vía que aún no cuenta con las condiciones de seguridad definitivas , según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4).

De acuerdo con el consignado medio, la víctima se encontraba caminando por la zona cuando, por razones por establecer, tropezó y cayó dentro de la estructura de aproximadamente tres metros de alto.

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Tras el accidente, fue asistido por unidades médicas en el lugar y trasladado con vida al hospital de Florida. Sin embargo, falleció en la madrugada como consecuencia de las lesiones sufridas en la cabeza.

En el lugar trabajó personal de la Jefatura de Florida, junto a efectivos de Policía Científica y el médico forense, quienes realizaron las pericias correspondientes.

El caso se encuentra ya en manos de la Fiscalía del departamento, que investiga los detalles del incidente y cómo el hombre logró acceder a esa zona.