Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
cielo claro
Martes:
Mín  14°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / ACCIDENTE

Florida: un hombre de 63 años murió luego de caer en una obra de drenaje en Ruta 5

El accidente ocurrió en un tramo de doble vía que aún no cuenta con las condiciones de seguridad definitivas

4 de mayo de 2026 8:53 hs
Policía. FocoUy
Foto: FocoUy

Un hombre de 63 años murió tras caer en un pasaje de drenaje pluvial en construcción sobre la Ruta 5, en Florida, según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

El accidente ocurrió en un tramo de doble vía que aún no cuenta con las condiciones de seguridad definitivas, según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4).

De acuerdo con el consignado medio, la víctima se encontraba caminando por la zona cuando, por razones por establecer, tropezó y cayó dentro de la estructura de aproximadamente tres metros de alto.

Más noticias

Puerto del Buceo: murió un conductor tras romper una barrera a "muy alta velocidad" y caer al agua con su auto

Un bebé de un año murió tras tiroteo en Colón: viajaba con su padre en un auto

Tras el accidente, fue asistido por unidades médicas en el lugar y trasladado con vida al hospital de Florida. Sin embargo, falleció en la madrugada como consecuencia de las lesiones sufridas en la cabeza.

En el lugar trabajó personal de la Jefatura de Florida, junto a efectivos de Policía Científica y el médico forense, quienes realizaron las pericias correspondientes.

El caso se encuentra ya en manos de la Fiscalía del departamento, que investiga los detalles del incidente y cómo el hombre logró acceder a esa zona.

Las más leídas

Cuatro intendentes apoyan iniciativa para que médicos y especialistas recién recibidos atiendan en hospitales públicos en primeros años

Albion 3-2 Nacional por el Torneo Apertura: con un equipo alternativo, el tricolor acumuló su tercera derrota consecutiva

"Viaje al futuro": Así fue el show de Soda Stereo en el Antel Arena que incluyó una versión holográfica de Gustavo Cerati

"Pronto voy a salir, ya saben quién soy": Pablo Laurta envió amenazas desde la cárcel en Argentina contra la familia de las fallecidas

Temas

hombre Obra policía Policía Científica

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos