Moisés Martínez se mantendrá internado en el Hospital Pasteur tras intento de suicidio

Tras evaluaciones, personal médico definió que Moisés Martínez permanezca internado durante unos días en el Hospital Pasteur para su contención, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10) y confirmó El Observador con Rodrigo Rey, abogado del joven.

El viernes, Martínez protagonizó un intento de autoeliminación mediante el consumo excesivo de psicofármacos en su domicilio.

Según informó en su momento El Observador, este hecho tuvo lugar después de que el joven recibiera una serie de mensajes con contenidos de un informe periodístico sobre su vida privada y su situación judicial del programa de streaming Todo se sabe , conducido por el periodista Ignacio Álvarez.

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Moisés Martínez apela su condena: los argumentos de su defensa sobre el perdón jurídico y la mirada desde la psiquiatría

Moisés había sido condenado semanas atrás a 12 años de prisión por el asesinato de su padre. El crimen ocurrió el 27 de mayo de 2025 en la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio El Monarca , en las afueras de Montevideo.

Tras varios trabajos de su nueva defensa, comandada por Rodrigo Rey, el 20 de abril la Justicia dispuso que el joven cumpliera arresto domiciliario total con tobillera electrónica como medida cautelar hasta que su condena quede firme.

La decisión fue tomada por la jueza María Noel Odriozola, quien sustituyó la prisión efectiva por un régimen controlado mediante tobillera y una baliza fija en el domicilio, con monitoreo del Ministerio del Interior.

La Fiscalía se opuso al cambio de cautelar y apeló la resolución, al considerar que el imputado ya confesó el crimen y fue condenado en primera instancia.

Durante los próximos días tendrá lugar una nueva audiencia por el caso Moisés donde se analizará si este podrá esperar la sentencia del Tribunal de Apelaciones en su casa o no, tras presuntos incumplimientos en las condiciones impuestas en su arresto domiciliario, informó el consignado medio.