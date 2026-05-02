Moisés Martínez fue trasladado a emergencia del Hospital Pasteur tras intento de suicidio: esperan evaluación psiquiátrica

Moisés Martínez fue trasladado a la emergencia del Hospital Pasteur tras el intento de suicidio del viernes y posterior internación en la Policlínica Capitán Tula en Piedras Blancas.

Desde el entorno del joven están atentos a la evaluación y recomendación psiquiátrica que reciban de los especialistas del Pasteur, confirmó su abogado Rodrigo Rey a El Observador. Los allegados a Moisés están esperando la valoración de su salud mental para evaluar si debe quedar internado, informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.

El intento de autoeliminación del joven ocurrió el viernes mediante el consumo excesivo de psicofármacos en su domicilio. Se produjo tras una serie de mensajes que recibió con contenidos de un informe periodístico sobre sobre su vida privada y su situación judicial.

Moisés Martínez intentó suicidarse y está internado en un centro de salud: los motivos por los que consumió psicofármacos

Un amigo de Moisés le envió a su celular videos del programa de streaming Todo se sabe, conducido por el periodista Ignacio Álvarez, que habrían desencadenado su decisión. En ese contexto, consumió el triple de la dosis considerada de riesgo para este tipo de fármaco.

Pese a que los profesionales médicos ya le practicaron un lavado estomacal para aspirar, limpiar y retirar sustancias ingeridas, hasta la noche de este viernes su cuadro sigue revistiendo extrema gravedad.

Al joven de 28 años se le impuso la prisión domiciliaria desde el 20 de abril, días después de que fuera por el homicidio de su padre. Por este hecho había sido sentenciado a 12 años de prisión. La Fiscalía había solicitado 18 años, lo que fue cuestionado por su familia, que sostuvo que existieron antecedentes de abusos y maltratos por parte de la víctima. El crimen ocurrió el 27 de mayo de 2025 en el barrio El Monarca, en Montevideo.

El 20 de abril, la Justicia dispuso que cumpliera arresto domiciliario total con tobillera electrónica hasta que la condena quedara firme. La medida adoptada por la jueza María Noel Odriozola sustituyó la prisión efectiva y rige, en un principio, hasta el 26 de noviembre de 2026. La Fiscalía se opuso a ese cambio de cautelar y presentó una apelación.