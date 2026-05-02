Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
muy nuboso
Lunes:
Mín  11°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / CASO MOISÉS

Moisés Martínez fue trasladado a emergencia del Hospital Pasteur tras intento de suicidio: esperan evaluación psiquiátrica

El joven intentó suicidarse el viernes mediante el consumo excesivo de fármacos y fue internado en primera instancia a policlínica de Piedras Blancas

2 de mayo de 2026 20:21 hs
Moisés Martínez en la audiencia del lunes 20 de abril de 2026

Moisés Martínez en la audiencia del lunes 20 de abril de 2026

Foto: captura Youtube

Moisés Martínez fue trasladado a la emergencia del Hospital Pasteur tras el intento de suicidio del viernes y posterior internación en la Policlínica Capitán Tula en Piedras Blancas.

Desde el entorno del joven están atentos a la evaluación y recomendación psiquiátrica que reciban de los especialistas del Pasteur, confirmó su abogado Rodrigo Rey a El Observador. Los allegados a Moisés están esperando la valoración de su salud mental para evaluar si debe quedar internado, informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.

El intento de autoeliminación del joven ocurrió el viernes mediante el consumo excesivo de psicofármacos en su domicilio. Se produjo tras una serie de mensajes que recibió con contenidos de un informe periodístico sobre sobre su vida privada y su situación judicial.

Más noticias

El detrás del intento de autoeliminación de Moisés Martínez, que triplicó la dosis de psicofármacos considerada de riesgo

Moisés Martínez intentó suicidarse y está internado en un centro de salud: los motivos por los que consumió psicofármacos

Un amigo de Moisés le envió a su celular videos del programa de streaming Todo se sabe, conducido por el periodista Ignacio Álvarez, que habrían desencadenado su decisión. En ese contexto, consumió el triple de la dosis considerada de riesgo para este tipo de fármaco.

Pese a que los profesionales médicos ya le practicaron un lavado estomacal para aspirar, limpiar y retirar sustancias ingeridas, hasta la noche de este viernes su cuadro sigue revistiendo extrema gravedad.

Al joven de 28 años se le impuso la prisión domiciliaria desde el 20 de abril, días después de que fuera por el homicidio de su padre. Por este hecho había sido sentenciado a 12 años de prisión. La Fiscalía había solicitado 18 años, lo que fue cuestionado por su familia, que sostuvo que existieron antecedentes de abusos y maltratos por parte de la víctima. El crimen ocurrió el 27 de mayo de 2025 en el barrio El Monarca, en Montevideo.

El 20 de abril, la Justicia dispuso que cumpliera arresto domiciliario total con tobillera electrónica hasta que la condena quedara firme. La medida adoptada por la jueza María Noel Odriozola sustituyó la prisión efectiva y rige, en un principio, hasta el 26 de noviembre de 2026. La Fiscalía se opuso a ese cambio de cautelar y presentó una apelación.

Las más leídas

Orsi retomó tradición de Mujica y encabezó almuerzo del Día del Trabajador en el Quincho de Varela: "Mayo es el mes del viejo Pepe"

Alejandro "Pacha" Sánchez: "Para mí el Plan Más Barrio es lo más parecido a un buque insignia" del gobierno

"Nos estamos ahogando": las librerías independientes uruguayas no quieren morir y reclaman una Ley de precio único del libro

Trump dijo que Estados Unidos "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y anunció nuevas sanciones a la isla

Temas

Moisés Martínez hospital pasteur suicidio

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos