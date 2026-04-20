Jueza otorgó prisión domiciliaria total a Moisés Martínez: tendrá tobillera y un dispositivo de control en su casa hasta que la condena esté firme

Moisés Martínez , el hombre de 28 años condenado a 12 años de prisión por asesinar a su padre de 15 disparos , saldrá de la cárcel y cumplirá arresto domiciliario total con tobillera electrónica como medida cautelar , hasta que su condena quede firme, para lo cual restan otras dos instancias más del proceso.

Así lo resolvió la jueza María Noel Odriozola , quien decidió sustituir la medida cautelar anterior —de prisión efectiva— con el arresto domiciliario total controlado por dos dispositivos : la tobillera electrónica y una baliza que se instala en el domicilio de forma fija y advierte al Ministerio del Interior si hay incumplimientos. Regirá hasta el 26 de noviembre de 2026.

Odriozola aseguró que, de esta manera, se contempla el único riesgo procesal que entiende existe hasta ahora : el peligro de fuga .

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Al argumentar su decisión, la jueza señaló que la baliza que se instalará en el domicilio donde estará Martínez emitirá una señal por radiofrecuencia que se transmite en tiempo real a un centro de monitoreo del Ministerio del Interior.

"Pienso que, teniendo esta herramienta y viendo esta situación, es útil para usar", sostuvo y agregó que, a su entender, desde la prisión domiciliaria Martínez tendría un mejor acceso a un tratamiento psicológico que en la cárcel.

Odriozola también se refirió a la notoriedad pública que cobró el caso de Martínez —que llevó incluso a que legisladores de la oposición pidieran estudiar un posible indulto.

"Como es de conocimiento de todos, este caso generó un juicio paralelo en la sociedad. Eso es legítimo y puede llegar a ser útil muchas veces para repensar leyes. Yo no reniego de eso, al contrario. Pero ese juicio paralelo de la sociedad no es muchas veces con el proceso que nosotros tenemos. Esto no debe condicionar a la Justicia de ninguna manera, porque estamos en un estado de derecho. Debe fallar con las pruebas que surgen en el proceso", aseguró.

La Fiscalía había argumentado en contra de modificar la cautelar de Martínez, al entender que, en su caso, no regía el principio de inocencia como en otros, dado que Martínez confesó el crimen y ya está condenado, aunque en primera instancia.

Luego de escuchar la sentencia de Odriozola, apeló la decisión.

Las palabras de Moisés Martínez en la audiencia

Previo a que la jueza definiera cambiar la medida cautelar, Martínez pidió en la audiencia decir unas palabras.

"Lo que quiero decir es que si usted me da la tobillera yo prometo, juro, mantenerla cargada todo el tiempo. Y que así como yo esperé el 27 de mayo cuando mi cuñada amablemente me va a avisar que van a llamar a la policía, yo esperé ahí. Nunca fue mi idea fugarme, sino yo ya me hubiera ido. Yo voy a esperar, y si tengo que volver a la cárcel, lo voy a hacer", dijo el condenado.

Con la referencia al 27 de mayo del año pasado, Martínez se refirió a la fecha en que su cuñada, luego de varios días sin ver a Carlos Martínez (el padre de Moisés), advirtió que llamaría a la Policía para hacer la denuncia.

Al llegar, la Policía se encontró a Martínez durmiendo —tal como relató la fiscal Flores en esta y otras audiencias— y, al consultarlo, el hoy condenado dijo que había hecho "justicia". Días antes de dar muerte a su padre, Martínez se había enterado de un historial de abusos cometidos hacia sus hermanas (hecho por el cual la víctima había sido condenada en 2010).

Martínez continuó diciendo en la audiencia que quería estar "más presente" para sus hijos.

"Como no he podido estar en todo este tiempo, desde que estoy en prisión. Si es necesario que esté encerrado en un cuarto, lo voy a hacer. Solo quiero poder ser un padre más presente de lo que he hecho todo este tiempo", aseguró en relación a los tres hijos que tiene.

En la audiencia de este lunes la defensa de Martínez intentó argumentar por qué no existe, a su entender, un riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Rey señaló la incongruencia de que una persona que "quiere que se conozca su verdad" y confesó el crimen intente fugarse.

"Mi cliente lo que quiere es ser juzgado", aseguró el abogado y pidió a la jueza estudiar la posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria total, un camino que lograría la "mayor relación de eficacia posible" entre el "control y la sentencia". "Tenemos otras medidas (aparte de la prisión total) y podemos diseñar otra arquitectura cautelar que sea un equivalente funcional", esgrimió.

Rey justificó que su cliente tiene arraigo familiar, quiere estar más presente para sus hijos, nunca ocultó su identidad y es "primario absoluto".

Por estas razones, había pedido que se le coloque una tobillera electrónica, se dicte prisión domiciliaria total, se le retengan los documentos —alegó que solo tiene cédula, no pasaporte, algo que indica que no tiene recursos económicos para fugares— y que, de ser necesario, se disponga una custodia policial permanente.