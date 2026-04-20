Nueva audiencia por el caso Moisés: defensa solicitará que el joven cumpla la medida de prisión preventiva desde su domicilio

Este lunes en la tarde tendrá lugar una nueva audiencia por el caso Moisés , donde su nueva defensa, encabezada por el abogado Rodrigo Rey, solicitará que el joven condenado pueda cumplir la medida de prisión preventiva desde su domicilio .

Moisés Martínez, de 28 años, fue condenado semanas atrás a 12 años de prisión por el homicidio de su padre .

La antigua defensa de Martínez había pedido la absolución del joven mediante el artículo 36 del Código Penal , que establece que el delito puede ser perdonable cuando se efectúa como consecuencia de la violencia intrafamiliar . Sin embargo, la Justicia no hizo lugar al pedido .

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"Creemos que la sentencia es acorde a toda la prueba que se diligenció en el juicio", destacó días atrás la fiscal del caso, Sabrina Flores .

Luego de algunos días de conocerse la condena, Moisés y su familia decidieron realizar un cambio de cara a la apelación contratando al abogado Rodrigo Rey.

En diálogo con el programa Info Capital (TV Ciudad), el nuevo defensor hizo oficial su intención de pedir en las próximas horas la prisión domiciliaria del joven.

"Se dictó sentencia, pero no está ejecutada, entonces el Código habilita que pueda estar en libertad, porque la libertad es lo más importante", dijo.

Finalizada esta instancia, que tendrá lugar desde las 14:00 horas, la defensa avanzará en la preparación de la apelación de la sentencia.

Por fuera del ámbito judicial, el caso tomó revuelo a nivel político luego de que el senador Andrés Ojeda y los diputados Álvaro Perrone y Elianne Castro enviaran una solicitud al Parlamento para que la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo pidiera un informe que analizara la posibilidad de que se le aplicara un indulto al condenado, dada la "sensibilidad humana excepcional" que plantea el caso.

Sobre esta posibilidad opinó el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien expresó que no le correspondía "meterse" en este asunto. "Si el Parlamento resuelve algo, dejemos que actúen con libertad", dijo.