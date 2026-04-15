Orsi tras reunión con familia de Moisés Martínez: "El Poder Ejecutivo no tiene potestades de revertir esa situación"

El presidente de la República Yamandú Orsi dijo que "el Poder Ejecutivo no tiene potestades de revertir" la situación de Moisés Martínez , el joven de 28 años que fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión por matar a su padre de 15 disparos.

Orsi recibió este miércoles en Torre Ejecutiva a las hermanas del joven de 28 años, quienes le contaron la historia de abusos que padecían por parte del padre, que había sido denunciado y condenado en 2010 por abusar sexualmente de una de sus hijas.

"Una historia terrible que duró años y que termina de manera trágica, se genera una empatía con esa gente que ha sufrido tanto", dijo el presidente en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

Familia de Moisés Martínez se reunió con Orsi y consideró que aún no es tiempo de evaluar indulto planteado en el Parlamento

Orsi afirmó que en la reunión "quedó claro" que " en Uruguay existe la separación de poderes" , aunque dijo que esperará con "atención y expectativa" las decisiones que se tomen en otras instancias, como tras una futura apelación.

En las últimas horas, tres legisladores —Andrés Ojeda y Elianne Castro del Partido Colorado, y Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto— pidieron a la Asamblea General que analice a través de sus servicios jurídicos la posibilidad de conceder un indulto a Moisés Martínez, dada la "sensibilidad humana excepcional" que plantea el caso.

Consultado por este punto, Orsi consideró que, de existir la manera de indultar a Martínez, se podría "recorrer el camino", aunque después de que exista un fallo "definitivo".

"Hay que ser muy cuidadosos, esperar con serenidad y ver qué caminos se pueden recorrer para que, en realidad, se imparta justicia, que es lo que, en el fondo, todos queremos", señaló.

Moisés Martínez cometió el crimen el pasado 25 de mayo, cuando llegó a la casa de su padre y lo mató de 15 disparos. La jueza María Noel Odriozola lo condenó a 12 años de cárcel, mientras que la Fiscalía pedía 18 años por el homicidio especialmente agravado. La defensa, sin embargo, apelará la condena y el Tribunal de Apelaciones deberá evaluar el caso.

La hermana de Moisés, Sara Martínez, fue una de las que este miércoles estuvo en la reunión con Orsi. "Él (por el presidente) lo que hizo fue recibirnos, escucharnos. Claramente, ya está al tanto de la situación. Pero acá hay algo claro: él también, como presidente, tiene que respetar la separación de poderes y ahora esperar como hablábamos a lo que se defina por el Tribunal de Apelaciones", dijo la hermana de Moisés en rueda de prensa.

Sobre la propuesta de los legisladores de la oposición, la joven condenado consideró que "no son los tiempos correctos" para hacer un planteo de este tipo. "Me parece que el indulto se aplica una vez que hay una resolución final. Y ahora nosotros tenemos que esperar por la apelación, que todavía no se presentó, pero estamos en camino a eso", señaló Sara Martínez.

"Estamos en contacto todos los días y anoche (Moisés) vio lo del indulto y llamó pobre re emocionado de que se iba en libertad y ahí tuvimos que bajarlo, explicarle cómo funciona, que tenemos que esperar los pasos a seguir. Y que no podemos estar por encima de lo que es la Justicia. Está bastante angustiado porque están pesando sobre él doce años sin posibilidad de reducción", contó la joven.