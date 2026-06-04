La nueva camioneta comprada por Presidencia para Orsi y los datos que aún no cierran: las otras claves que se abren tras la polémica por la Hyundai Santa Fe

La agenda del gobierno se encamina al onceavo día desde que está atravesada por la polémica que envuelve al presidente Yamandú Orsi a partir de su compra de una camioneta Hyundai Santa Fe para usar en el ejercicio del cargo.

Tras una serie de omisiones en la información y errores en la comunicación, el mandatario buscó ponerle la tapa al tema este martes cuando anunció que entregará el vehículo a la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) para que se destine al traslado de niños.

Ese día, Orsi recibió a cuatro periodistas –entre ellos a El Observador– en su despacho del piso 11 de Torre Ejecutiva junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , y el director de la Oficina del Servicio Civil, Sergio Pérez , para aportar datos y explicar algunos puntos que no habian sido aclarados. También surgió nueva información y nuevas interrogantes.

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Uno de los datos nuevos es que a partir de ahora Orsi usará una camioneta Toyota RAV para trasladarse. El vehículo pertenece a Presidencia de la República, pero su adquisición no consta en la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

Fuentes de Torre Ejecutiva explicaron al respecto que se trató de una compra directa por excepción a Ayax decidida el 12 de diciembre y ejecutada por la Dirección General de Presidencia. De acuerdo a las fuentes, el coche llegó a mediados de enero.

Respecto a por qué no figura en ARCE, indicaron que la compra fue “reservada por criterios de seguridad”, dado que sería el vehículo destinado a trasladar al presidente de la República.

En este sentido se explica también, de acuerdo a las fuentes, por qué la camioneta hoy tiene una matrícula de Canelones como si fuera cualquier otro vehículo particular y no un auto oficial, ya que se le colocó lo que se conoce como una “chapa fría”, una matrícula genérica proporcionada por el Ministerio del Interior a partir de las intendencias para proteger la identidad de las instituciones.

Las fuentes precisaron que fue el único auto oficial comprado por Presidencia en lo que va del período, ya que el resto de los nuevos vehículos usados por el inciso son decomisos.

Nuevas interrogantes

La nueva información aportada por las autoridades abrió, sin embargo, nuevas interrogantes sobre aspectos que no terminan de cerrar y que desde el gobierno se comprometieron a esclarecer en las próximas horas.

A modo de ejemplo, las autoridades contaron que el comité de campaña de Orsi donó el 28 de abril de 2025 unos $17 millones a favor del Frente Amplio como parte del superávit que dejó la campaña. Sin embargo, las rendiciones de cuenta que la candidatura frenteamplista presentó a la Corte Electoral –tanto para la primera vuelta de octubre como al cierre del balotaje– muestran un saldo bastante mayor de ingresos que no llegaron a ser gastados.

En concreto, tras la campaña para las nacionales de octubre, la fórmula Orsi-Carolina Cosse declaró un sobrante de $89.028.991. Y al cierre del balotaje, entre los ingresos y los egresos, terminó habiendo un superávit de $56.053.433.

Al cierre de esta nota aún no había habido una explicación precisa de cómo el sobrante terminó reducido a $17 millones. Algunas fuentes consultadas indicaron sin mayor detalle que tras la campaña tuvieron que afrontar con esos fondos los gastos de la transición, al tiempo que otra justificación apuntó a que para el cierre de la campaña aún había muchos compromisos para liquidar.

Ante una consulta de El Observador, desde el gobierno se comprometieron a aclarar el tema en las próximas horas.

Otra duda que permanece sin respuesta refiere a la transferencia del entonces presidente entrante Orsi de US$ 15 mil para completar el pago de la Hyundai Santa Fe, buena parte del cual fue cubierto con la permuta de dos vehículos: su propia Hyundai del año 2020 por US$ 22 mil y la Renault Stepway donada por Car One para su campaña por US$ 17 mil.

Presidencia remitió sobre la noche del martes dos comprobantes –uno del 21 de febrero y otro de cuatro días más tarde– que sumaban entre ambos el pago de US$ 15 mil a favor de Oliva Automotores. La captura permite identificar que el destinatario fue efectivamente esa empresa, pero no clarifica en ninguna parte que la transferencia haya partido de una cuenta personal de Orsi.

Si bien desde Presidencia habían indicado esa misma noche a El Observador que intentarían pulir la información, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Asimismo, la explicación en torno a la rifa con bonos de colaboración con la Renault Stepway como premio –que permitió recaudar por encima de US$ 78 mil– abrió paso a un nuevos datos divulgados este miércoles por Federico Comesaña en el programa Así Nos Va de Radio Carve vinculados a las falencias del sistema de financiamiento de los partidos: por su nivel de emisión y por el hecho de que el premio no superaba el 20% del valor emitido, dicha rifa organizada con la Lotería nunca podría haber sido autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Por otro lado, y ante versiones que generan suspicacias que este miércoles fueron levantadas por dirigentes de la oposición, el presidente y su entorno no han contado en detalle cómo fue el ida y vuelta con el director de Oliva Automotores, Diego Oliva, que desembocó el 17 de febrero de 2025 en la entrega de una propuesta de negocio con la permuta de dos coches más una transferencia de US$ 15 mil para cerrar la compra de la Hyundai Santa Fe.

Durante la reunión con periodistas en Torre Ejecutiva, Orsi se limitó a contar que Diego Oliva –a quien adujo conocer hace poco– le propuso que renovara su Hyundai del año 2020 por una del mismo modelo pero nueva, ante su intención de usar un vehículo personal y no depender de uno oficial.

Los jerarcas sí fueron enfáticos en que esa compra no tuvo relación con el hecho de que el 1º de marzo el presidente y Carolina Cosse desfilaran en un auto eléctrico de la misma marca y automotora. Señalaron que hubo incluso conversaciones con la Embajada de China y que evaluaron que no eran convenientes las posibles repercusiones geopolíticas, a la vez que las características de los BYD hacían necesario traer un auto exclusivamente para la asunción, lo que también se consideró innecesario ante la disponibilidad en plaza.