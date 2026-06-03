Senador Caggiani, del Frente Amplio, dijo que Orsi debe ser el presidente "más cristalino" de los últimos 10 años y que la oposición da "manija"

El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani , afirmó que el presidente Yamandú Orsi debe ser el " más cristalino " de los últimos diez años y lo describió como un "canario bueno" y "honesto".

Según Caggiani, cuando el Frente Amplio estuvo en la oposición, pese a que fue "muy duro" con Luis Lacalle Pou, "nunca" atacó la investidura presidencial.

El senador lo puso como ejemplo al asegurar que hoy la oposición sí está incurriendo en ese tipo de ataques . "Esa forma de hacer política en Uruguay no está buena", dijo.

A una semana de instalada la polémica por su camioneta, Orsi explicó los pormenores de la compra y del manejo financiero de su campaña en busca de cerrar el tema

"Me llamó y me preguntó": Caggiani contó cómo fue la donación de la camioneta de Orsi para "transportar chiquilines"

Caggiani afirmó que algunos dirigentes de la oposición, como el senador blanco Sebastián da Silva o el diputado colorado Felipe Schipani, "se han dedicado a dar manija" en el caso de la camioneta de Orsi.

Según Caggiani, el representante colorado "andaba escondido cuando fue el caso (Germán) Cardoso" en el Ministerio de Turismo. "Era colorado pero andaba blanco Nevex. Ahora anda exigiendo cosas, una vergüenza, no resiste el archivo", dijo sobre el legislador y sus críticas al presidente.

El dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) también aludió a Sebastián da Silva. "'El manija' Da Silva. Se pasa dando manija. Una cosa es ser críticos y punzantes, otra cosa es generar suspicacias", agregó Caggiani en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro en sus redes.

Luego de trascender la donación de la camioneta hacia la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Caggiani escribió en redes sociales "no somos iguales", dicho que recogió en esta rueda de prensa. "Somos diferentes, algunos venimos en ómnibus a veces al Palacio (Legislativo) y otros en camionetas de US$ 100.000", aseguró.

Yamandú Orsi camioneta Hyundai Santa Fe Yamandú Orsi camioneta Hyundai Santa Fe Foto: Dante Fernandez / FocoUy

"Acá tenemos un presidente que dio la cara, explicó a la ciudadanía y a los medios de comunicación", dijo el oficialista sobre el descargo de ayer de Orsi en Torre Ejecutiva frente a cuatro periodistas de medios escritos. En esa conversación el presidente adelantó que donará su camioneta Hyundai Santa Fe del año 2024 a la ANEP para el traslado de niños en el interior.

"Hizo un desprendimiento personal. No hay un beneficio personal para Yamandú Orsi. Hay una intención de no dañar las arcas del Estado y ahora la ANEP va a tener una buena camioneta para llevar a estos gurises", añadió Caggiani.

Orsi había accedido a un descuento de unos US$ 25.000 para adquirir la camioneta pocos días antes de desfilar en su asunción con un auto eléctrico de la misma marca y automotora. El pago del vehículo se había compuesto de una transferencia de US$ 15.000 por parte del entonces presidente electo y la entrega de dos vehículos: su Hyundai del mismo modelo del año 2022 y una Renault Stepway que había sido donada por Car One para su campaña y acreditada por la fórmula del Frente Amplio ante la Corte Electoral.

Presidencia contó durante la reunión del martes que decidieron no empadronar la Renault Stepway para circular durante la campaña y que apostaron en cambio por una rifa para recaudar dinero. La instancia no tuvo ganadores –salió un número que no había sido vendido– y por tanto afirmaron que el vehículo quedó a nombre del candidato.

Las polémicas alrededor de la camioneta fueron denunciadas en redes sociales por dirigentes de la oposición, entre ellos Da Silva y Schipani. Consultado sobre si hay autocrítica sobre los hechos, Caggiani afirmó que "siempre se pueden hacer las cosas mejor".