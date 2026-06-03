"No colabora en absoluto en las necesidades estructurales del sistema": Fenapes cuestionó donación de camioneta de Orsi a ANEP

El secretario general de Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria ( Fenapes ), Emiliano Mandacen , se refirió a la camioneta donada por el presidente Yamandú Orsi a la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) y señaló que esto "no colabora" con las "necesidades estructurales" de la educación.

"Independientemente de la donación o no de la camioneta y de lo que ha generado de polémica, lo que realmente debería preocupar es cómo asignamos más recursos a la educación ", señaló en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Tras esto, habló de la situación económica de la ANEP y destacó que recientemente el Codicen resolvió por "unanimidad" votar un pedido presupuestal superior para el año 2027, a $6.000 millones, quebrando "las pautas del Ministro de Economía y Finanzas respecto a la Rendición de Cuentas ", por la "necesidad del sistema" .

A una semana de instalada la polémica por su camioneta, Orsi explicó los pormenores de la compra y del manejo financiero de su campaña en busca de cerrar el tema

Según Mandacen, la entrega del vehículo puede ser un "acto simbólico" que el presidente evaluará como "positivo", pero en verdad esto "no colabora en absoluto en las necesidades estructurales del sistema".

"Anualmente, Secundaria maneja 43 millones de pesos para mantenimiento. Hoy en día no tiene un peso para mantenimiento", denunció y afirmó que, producto de esto, la institución debe elegir entre dar "horas de apoyo para los estudiantes o reparar los vidrios de un liceo".

"No puede ser ese el dilema de la inversión pública y de la perspectiva que hay de educación", cuestionó después.

"El problema acá es que la educación no se resuelve con este tipo de cuestiones y me parece que cae bastante grueso que esto sea el elemento que uno pueda decir, bueno, estamos priorizando la educación pública. Entonces nos parece que es un elemento bastante preocupante", agregó.

Para cerrar, expresó que en la ANEP hay "incluso" problemas con el "faltante de choferes". "El equipo de Presidencia va a valorar lo que tiene que valorar. Ojalá que cualquier bien que llegue a la Administración Nacional de Educación Pública se pueda utilizar de la mejor manera para que se pueda estudiar. Pero te puedo decir que hay cientos de estudiantes en el interior que tienen dificultades con el transporte. Entonces me parece que tenemos que discutir las cosas de otro lugar", sostuvo.