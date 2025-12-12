Dólar
/ Nacional / LICENCIAS SINDICALES

Fiscalía archivó denuncia contra Fenapes por uso de licencias sindicales: para Schipani "lesiona la confianza en el sistema de justicia"

El diputado Felipe Schipani afirmó que pedirán el reexamen de la causa, basándose en la información recabada por la Comisión Investigadora del Parlamento

12 de diciembre 2025 - 16:38hs
Archivo: manifestación de Fenapes ante ANEP el 22 de noviembre de 2023

Archivo: manifestación de Fenapes ante ANEP el 22 de noviembre de 2023

X de Fenapes

La Fiscalía de Flagrancia de 15° Turno archivó la denuncia de legisladores de la coalición opositora contra la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) por el uso de licencias sindicales.

La denuncia fue realizada por dirigentes del Partido Nacional y Partido Colorado, luego de los datos recabados de una Comisión Investigadora parlamentaria durante la pasada legislatura, cuando ambos partidos conformaban el oficialismo. La demanda fue archivada el último día de noviembre de 2025 por la fiscal Silvia Buzó, según confirmaron desde el Ministerio Público a El Observador.

Buzó estaba subrogando a Sylvia Lovesio, titular de la Fiscalía de Flagrancia de 15° Turno. La determinación generó reacciones opuestas entre los demandados y los demandantes. Este viernes, Fenapes convocó a una conferencia de prensa en la que criticó a de estos legisladores.

El vicepresidente del sindicato, José Olivera, afirmó que la denuncia se trató de "una política sistemática orquestada desde el Estado en términos de persecución y de generar terror a una organización sindical". "Nos retrotrae a las peores épocas de nuestro país", agregó Olivera en conferencia de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.

Además, el abogado de Fenapes, Marcelo Domínguez, afirmó que la Comisión Investigadora conformada en el Parlamento fue "absolutamente ilegítima" debido a que "tenía como objeto analizar o valorar el comportamiento de una persona de derecho privado como era la federación (Fenapes), totalmente apartado del marco normativo que regula las tareas de las investigadoras en el ámbito parlamentario". En ese sentido, el defensor calificó de "raid o circo mediático" el accionar de los parlamentarios.

Legisladores opositores van a pedir el reexamen de la causa

-lcm9626-jpg..webp
Felipe Schipani
Felipe Schipani

El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, fue uno de los impulsores de la investigación que fue archivada recientemente por la Fiscalía, pero ya informó que pedirá el reexamen de la causa.

"Vamos a solicitar el reexamen de la causa, estamos convencidos de que la justicia tarda, pero llega", escribió Schipani este viernes en una comunicación tras conocer el archivo de la fiscal Buzó.

El diputado recordó que fue "hace tres años" que presentaron la denuncia, pero que desde entonces "no hubo aviso alguno de actividad en la Fiscalía". "No se nos citó ni a los denunciantes, ni a un solo testigo a declarar y no se investigó absolutamente nada", agregó el dirigente opositor.

"Desde el punto de vista institucional, la decisión es grave. Este tipo de resoluciones lesiona la confianza en el sistema de justicia, especialmente cuando se trata de hechos que perjudicaron directamente a los estudiantes, al sistema educativo público y le causaron un perjuicio económico al Estado", agregó.

Según el colorado, gracias a la Comisión Investigadora se descubrió que "más de 120 dirigentes de Fenapes en todo el país en más de 70 liceos involucrados, presentaban cientos de certificados falsos que invocaban un convenio inexistente para obtener licencias sindicales". Esto ocasionó dejar "a miles de chiquilines sin clase, con la pérdida de miles de horas docentes que significaron millones de pesos para la educación secundaria", sentenció el representante.

