Fenapes convocó a parar en liceos de Maldonado pese a marcha atrás de ANEP en programa de control de asistencia con IA

La Asociación de Profesores y Funcionarios de Enseñanza Secundaria de la Zona Oeste de Maldonado (Apfes), filial de Fenapes en esa zona, decretó un paro de 24 horas para este lunes en rechazo a "la instrumentación del Plan Piloto de Asistencia Estudiantil" , que busca instaurar distintas herramientas de control de asistencia , y en apoyo a una movilización estudiantil.

Según marcó Apfes en un comunicado, la medida se tomó porque "muchas preguntas siguen sin respuesta, sobre el Plan y sobre los mecanismos de decisión de las autoridades", aún luego de que la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) diera marcha atrás con la instalación de cámaras de reconocimiento facial en el liceo de Piriápolis , por la que el sindicato amenazó con ocupar el centro.

Andrés Bentancor , secretario de Comunicación de Fenapes (Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria) e integrante de la filial de Maldonado, dijo a El Observador que el paro se decidió tras una extensa asamblea, en la que se valoró el "avance significativo" de lograr que se sacaran las cámaras, pero en el que se conversó sobre los otros mecanismos de control de asistencia que incluye el plan piloto del gobierno.

RECONOCIMIENTO FACIAL ANEP da marcha atrás con el plan piloto de cámaras de reconocimiento facial para control de asistencia en el liceo de Piriápolis

El sindicalista indicó que el proyecto también incluye un control de asistencia a través del Plan Ceibal y su conexión al wi-fi de los centros educativos, que constatarían cuando el alumno esté presente en la zona, así como una "app" con geolocalización de los estudiantes.

"Nos interpela como colectivo y sociedad la aceptación de ciertos mecanismos de control que coartan las libertades de acción y expresión. Más aún si estos mecanismos responden a injerencias externas y se desconoce a quienes conformamos la comunidad educativa: estudiantes, docentes, funcionariado y familias", se lee en el comunicado de Apfes, que entiende que "hay que realizar un abordaje efectivo de las situaciones sociales que son las causas profundas del ausentismo y desvinculación del estudiantado".

Los integrantes de la filial de Fenapes descartaron la ocupación, pero como los estudiantes de la zona llamaron a una movilización para el lunes por el Plan Piloto decidieron acompañarlos con el paro de 24 horas para el lunes, en los liceos de Piriápolis, Pan de Azúcar y Aiguá. La Asociación de Funcionarios de UTU de Maldonado (Afutu) también acompaña la medida.

Bentancor adelantó que se trata de un paro "informativo", en el que intentarán "trabajar" con las comunidades de esas localidades y explicar el trasfondo de las medidas planteadas por ANEP.