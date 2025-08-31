Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Lunes:
Mín  12°
Máx  18°

Siguenos en:

/ EDUCACIÓN

Fenapes convocó a parar en liceos de Maldonado pese a marcha atrás de ANEP en programa de control de asistencia con IA

Los profesores valoraron que ANEP sacara las cámaras de reconocimiento facial en Piriápolis, pero critican otras herramientas de control de asistencia

31 de agosto 2025 - 16:44hs
Fenapes. (Archivo)

Fenapes. (Archivo)

Diego Battiste

La Asociación de Profesores y Funcionarios de Enseñanza Secundaria de la Zona Oeste de Maldonado (Apfes), filial de Fenapes en esa zona, decretó un paro de 24 horas para este lunes en rechazo a "la instrumentación del Plan Piloto de Asistencia Estudiantil", que busca instaurar distintas herramientas de control de asistencia, y en apoyo a una movilización estudiantil.

Según marcó Apfes en un comunicado, la medida se tomó porque "muchas preguntas siguen sin respuesta, sobre el Plan y sobre los mecanismos de decisión de las autoridades", aún luego de que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) diera marcha atrás con la instalación de cámaras de reconocimiento facial en el liceo de Piriápolis, por la que el sindicato amenazó con ocupar el centro.

Andrés Bentancor, secretario de Comunicación de Fenapes (Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria) e integrante de la filial de Maldonado, dijo a El Observador que el paro se decidió tras una extensa asamblea, en la que se valoró el "avance significativo" de lograr que se sacaran las cámaras, pero en el que se conversó sobre los otros mecanismos de control de asistencia que incluye el plan piloto del gobierno.

Más noticias
Cámara de reconocimiento facial instalada en el liceo de Piriápolis
RECONOCIMIENTO FACIAL

ANEP da marcha atrás con el plan piloto de cámaras de reconocimiento facial para control de asistencia en el liceo de Piriápolis

camaras de reconocimiento facial en liceo de piriapolis controlaran asistencia de alumnos: anep garantiza privacidad y el sindicato amenaza con ocupacion
RECONOCIMIENTO FACIAL

Cámaras de reconocimiento facial en liceo de Piriápolis controlarán asistencia de alumnos: ANEP garantiza "privacidad" y el sindicato amenaza con ocupación

El sindicalista indicó que el proyecto también incluye un control de asistencia a través del Plan Ceibal y su conexión al wi-fi de los centros educativos, que constatarían cuando el alumno esté presente en la zona, así como una "app" con geolocalización de los estudiantes.

"Nos interpela como colectivo y sociedad la aceptación de ciertos mecanismos de control que coartan las libertades de acción y expresión. Más aún si estos mecanismos responden a injerencias externas y se desconoce a quienes conformamos la comunidad educativa: estudiantes, docentes, funcionariado y familias", se lee en el comunicado de Apfes, que entiende que "hay que realizar un abordaje efectivo de las situaciones sociales que son las causas profundas del ausentismo y desvinculación del estudiantado".

Los integrantes de la filial de Fenapes descartaron la ocupación, pero como los estudiantes de la zona llamaron a una movilización para el lunes por el Plan Piloto decidieron acompañarlos con el paro de 24 horas para el lunes, en los liceos de Piriápolis, Pan de Azúcar y Aiguá. La Asociación de Funcionarios de UTU de Maldonado (Afutu) también acompaña la medida.

Bentancor adelantó que se trata de un paro "informativo", en el que intentarán "trabajar" con las comunidades de esas localidades y explicar el trasfondo de las medidas planteadas por ANEP.

Temas:

fenapes Maldonado ANEP Piriápolis

Seguí leyendo

Las más leídas

El Cilindro de Avellaneda
INSTRUCCIÓN

Conmebol volvió a instruirle un expediente disciplinario a Peñarol; los aurinegros presentaron formalmente una queja por el trato recibido de parte de Racing en Copa Libertadores

Casas cápsula: qué son, cuánto salen y qué hay detrás de esta tendencia que llegó a Uruguay
REAL ESTATE

Casas cápsula: qué son, cuánto salen y qué hay detrás de esta tendencia que llegó a Uruguay

Así terminó el ómnibus de Núñez tras el accidente

Pérdida de dominio y "factor humano": los detalles de la pericia del accidente del ómnibus de Núñez en el que murieron cuatro personas

Darwin Núñez llegó a Uruguay
SELECCIÓN

En su arribo a Uruguay previo a la fecha de Eliminatorias, Darwin Núñez explicó los motivos que lo llevaron a fichar por el Al-Hilal

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos