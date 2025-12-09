Dólar
/ Nacional / SINDICATOS

Sanguinetti aseguró que el "mayor problema" del FA son los "sindicatos suicidas" y apuntó contra los trabajadores de Secundaria, Conaprole y la pesca

En relación con el sindicato de Conaprole, el expresidente sostuvo que están "desesperados por ver cómo funden" a la empresa

9 de diciembre 2025 - 11:02hs
El expresidente de la República,&nbsp;Julio María Sanguinetti﻿

El expresidente de la República, Julio María Sanguinetti﻿

Foto: Leonardo Carreño

El expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, definió a varios sindicatos de Uruguay como "suicidas" y consideró que el sindicalismo representa el "mayor problema" del Frente Amplio (FA).

Según Sanguinetti, dentro del amplio espectro sindical existen un sindicalismo "normal" y también hay "sindicatos suicidas", los cuales son el "mayor problema" que tiene el FA.

"Naturalmente, deseo que el Frente logre mantener la estabilidad, pese a todos los que adentro del Frente están deseando que ocurra lo contrario", dijo en entrevista con el programa Arriba Gente (Canal 10).

En este marco, el exmandatario apuntó contra los trabajadores de la Secundaria, Conaprole y la pesca.

Respecto al sindicato de la Educación Secundaria, Sanguinetti expresó: "es suicida, pero seguro, como las víctimas las vamos a saber dentro de 20 años, no pasa nada".

Por otro lado, en relación con el sindicato de Conaprole, el expresidente sostuvo que están "desesperados por ver cómo funden" a la empresa.

"Han logrado fundir al resto ya, imponiéndole a Conaprole condiciones que no pueden cumplir el resto", afirmó Sanguinetti.

Finalmente, el exmandatario apuntó contra el sindicato de la pesca. "El Uruguay no puede tener una industria de la pesca porque hay un sindicato que resolvió que no lo va a tener, porque esa es la realidad", aseveró.

