Sanguinetti alertó por video creado con inteligencia artificial donde se usa su imagen para promocionar medicamento

El expresidente de la República, Julio María Sanguinetti , denunció que circula un video creado con inteligencia artificial (IA) donde se usa su imagen de manera ilegítima para promocionar un medicamento y alertó que "es absolutamente falso".

En el video también se recrea de manera ilícita al director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar , como si también estuviera "promocionando" el medicamento en cuestión .

La noticia aparece como si fuera anunciada por el periodista de VTV Nicolás Núñez . También el comunicador fue recreado con IA de forma ilegítima y en realidad no participó de este anuncio.

" Todo es absolutamente falso y muestra los riesgos del uso indebido de esa herramienta", advirtió el histórico dirigente del Partido Colorado sobre la IA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmasanguinetti/status/1984275653198541257?s=46&t=b6cqpw5_89BkdybOI4mBrw&partner=&hide_thread=false Está circulando un video falso hecho con Inteligencia Artificial en el que aparezco promocionando un medicamento del Dr. Álvaro Villar.

La noticia es dada por el periodista Nicolás Núñez.

Todo es absolutamente falso y muestra los riesgos del uso indebido de esa herramienta. — Julio Ma Sanguinetti (@JMaSanguinetti) October 31, 2025

Si bien esta estafa en particular es nueva, la metodología ya se viene aplicando con otros dirigentes políticos. Por ejemplo, en agosto recrearon con IA la imagen del presidente Yamandú Orsi y de otros integrantes del oficialismo para promover esquemas fraudulentos de ahorro e inversión.

En ese entonces, el Banco Central del Uruguay alertó por la estafa y le pidió a la población no compartir "información personal o financiera a través de enlaces formularios no verificados", evitar "descargar aplicaciones desde enlaces en redes sociales o mensajes" y utilizar "siempre tiendas oficiales", entre otras recomendaciones.

Meses antes, también se había alertado por un video que con IA recreaba al ministro de Economía Gabriel Oddone y a la senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez "promocionando" que en Uruguay había un proceso de devolución de impuestos, en el que se podía recibir más de $ 97.000 al mes.

Este engaño consistía en registrarse en el "sitio oficial de Solid Max" y hacer un depósito de más de $ 3.000.