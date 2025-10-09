Una "lucecita amarilla" y "un poco de soberbia nacional": las advertencias de dos expresidentes en la presentación del libro de Nelson Fernández sobre la democracia uruguaya

Presentación del libro de Nelson Fernández en la Intendencia de Montevideo

Los expresidentes de la República Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera advirtieron por riesgos vinculados a la democracia uruguaya en la presentación del nuevo libro del periodista Nelson Fernández , durante este jueves en la Intendencia de Montevideo.

El libro ¡También Libertad!, 40 años de Democracia , se presentó en el Salón Azul de la sede departamental en el marco de la Feria del Libro y contó con la presencia de figuras de la política nacional.

Estuvieron presentes la vicepresidenta de la República Carolina Cosse -quien sobre sobre el final del evento se retiró para participar en la marcha por Palestina-, así como también jerarcas de la oposición como el senador blanco Javier García o el colorado Pedro Bordaberry . Además estuvo presente el exdirigente sindical Richard Read .

ONU Encuentro en defensa de la democracia: Yamandú Orsi pidió "revalorizar y retomar la bandera de la libertad"

ACTO "¡Hay presos políticos!": mujer interrumpió acto por 40 años de democracia para coincidir con Lacalle Herrera sobre ley de Caducidad

El dos veces expresidente Julio María Sanguinetti alertó que en el mundo se transita "un contexto de populismos que van desafiando a la democracia, hay lobbys corporativos y lobbys delictivos que se van infiltrando en los entrete telones de la democracia", como por ejemplo "en Colombia y en México".

"Acá se nos ha asomado una lucecita amarilla, confiamos en que solo amarilla y que podamos apagarla", dijo Sanguinetti sobre la situación de Uruguay. "Apagarla no siempre es sencilla", agregó y cuestionó la aparición de "los mesías redentores".

El histórico dirigente del Partido Colorado afirmó que "hoy sí una democracia sólida", pero con "deudas y déficit, fundamentalmente en la educación".

Julio María Sanguinetti en la Intendencia de Montevideo Julio María Sanguinetti en la Intendencia de Montevideo

"Miro con optimismo (el futuro), el país enfrentará estos desafíos como los que enfrentó desde el 1984, para construir una democracia de la que todos sentimos con orgullo", sentenció.

Luis Lacalle Herrera en la Intendencia de Montevideo Luis Lacalle Herrera en la Intendencia de Montevideo

Por otra parte, el expresidente Luis Lacalle Herrera cuestionó que se haya adquirido "un poco de soberbia nacional".

"Creo que dada la excepcionalidad en nuestro continente, se adquirió un poco de soberbia nacional de que nosotros estamos por encima de los demás países, que tenemos presidentes que se sacan fotos juntos, tenemos sistema electoral respetado, los presidentes andan por la calle sueltos. Pero hemos adquirido una especie de soberbia o de orgullo excesivo", dijo Lacalle Herrera.

"Tenemos un sistema que nos distingue, pero nuestro país tiene algunas pendientes", agregó el histórico dirigente del Partido Nacional. En ese sentido, volvió a cuestionar que se está incumpliendo la Ley de Caducidad.

"Vivimos en una época en que la actividad de la Fiscalía y de la Justicia está valorando de forma equivocada unos hechos y muchas veces con pobrezas de probatorias jurídicas ha procedido a llevar a prisión a muchos ciudadanos que hace 50 años estuvieron cerca de estos episodios", añadió el nacionalista.

Por otro lado, dijo del libro de Fernández que "hace transitar 40 años" de historia del país. "Hace 40 años yo tenía 44 y Julio (Sanguinetti) tenía 49, toda nuestra vida está acá, toda la que creemos importante, la de realización o no de la tarea de servicio", sentenció Lacalle Herrera.

Danilo Arbilla, excompañero de redacción de Nelson Fernández Danilo Arbilla, excompañero de redacción de Nelson Fernández

El periodista autor de ¡También Libertad!, 40 años de Democracia cerró el evento comentando que en su carrera le había tocado ser "cronista de casa de gobierno" durante las presidencias de los invitados a la presentación del libro.

"¿Es un país de las maravillas o está todo bien? No. Pero ese es un valor a cuidar, hay una dirigencia que se ha renovado y que ha seguido mostrando valores muy importantes", sentenció Fernández.

El evento también contó con un homenaje sorpresa al periodista Danilo Arbilla, excompañero de redacción de Fernández.