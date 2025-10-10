Jorge Andrés Rodríguez resaltó la relevancia del productor y no solo por generar alimentos para el mundo

El productor de la región en la que está Uruguay no solo genera alimentos para el mundo , además representa valores ambientales, sociales y económicos . Ese concepto fue expresado por Jorge Andrés Rodríguez , quien afronta diversas responsabilidades en la institucionalidad del agro local y regional .

“Nuestro desafío es comunicar eso con claridad y orgullo”, complementó a El Observador.

Rodríguez es presidente de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) , donde participa activamente en negociaciones internacionales y plataformas sanitarias regionales. También es presidente de la Asociación Rural de Soriano (ARS) -gremial organizadora de la Expoactiva Nacional-, vicepresidente de la Federación Rural (FR) -entidad que presidió hasta mediados de este año- y representa a la FR en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) .

AVES PLAGAS Cardoban y el Ejército uruguayo, la propuesta del senador Da Silva para el combate a la cotorra de campo

INSTITUCIONALIDAD DEL AGRO Instituto Nacional de Semillas: referente en equidad de género e inclusión tras decisión de InMujeres y LATU

Tras asumir el desafío de presidir a la FARM (durante la reciente Expo Rural del Prado, cuando esa gremial de productores de la región tuvo su última reunión), Rodríguez es uno de los directivos del ruralismo uruguayo que participará en una próxima instancia, en este caso en Chile, junto con el actual presidente de la FR, Rafael Normey, y el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber.

El contexto

La próxima reunión de la FARM se hará teniendo como marco Enagro 2025, en Santiago de Chile, el lunes 27 de octubre. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), anunció que el Encuentro Nacional de Agro 2025 tiene por lema “Sembrando ideas para el futuro”. La actividad incluye un seminario que considera al inicio las oratorias proyectadas de Walker; de Juan Pablo Matte, secretario general de la SNA; y de Gabriel Boric, presidente de la República. Luego habrá un ciclo de conferencias y adicionalmente exposiciones de los candidatos presidenciales en Chile.

DSC_0007.webp Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la Asociación Rural de Soriano Juan Samuelle

Misión: fortalecer la voz del agro uruguayo desde Soriano al Mercosur

Jorge Andrés Rodríguez, desde el ejercicio de sus roles ya citados, ha ido consolidando su liderazgo como referente técnico e institucional del agro uruguayo, con una mirada que conecta lo local con los grandes desafíos regionales.

Desde Soriano, territorio históricamente vinculado a la innovación productiva, impulsa una agenda que articula sostenibilidad, eficiencia y gobernanza rural.

Su trayectoria combina experiencia en sistemas de producción agrícola ganaderos, con una visión estratégica que busca adaptar modelos exitosos del agronegocio regional al contexto uruguayo.

En instancias como las de la FARM, ha sido una voz firme en defensa del modelo institucional uruguayo, destacando la seriedad técnica y el compromiso interinstitucional como pilares para posicionar al país en debates globales sobre comercio, sanidad animal y sostenibilidad.

Su reciente designación como representante de la Federación Rural en el INIA marca un nuevo capítulo en su trayectoria: “Es un honor integrar la Junta Directiva de una institución clave para el futuro del agro. Aunque recién comienzo, mi compromiso es claro: fortalecer la investigación aplicada, acercar el conocimiento al productor y asegurar que las decisiones científicas respondan a las necesidades reales del campo”, expresó.

Con una combinación de humildad, visión y capacidad técnica, Rodríguez representa una nueva generación de liderazgo agropecuario: profundamente arraigado en el territorio, pero con vocación de diálogo y transformación regional.

Ese arraigo también se refleja en su colaboración con la cabaña familiar La Estela, ubicada en Risso (Soriano), donde junto a su hermano Mariano continúa apostando por la mejora genética y el trabajo de campo como pilares del desarrollo rural.