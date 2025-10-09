Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Viernes:
Mín  14°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / Ozempic

Ozempic se venderá en farmacias en Uruguay desde la próxima semana: estos serán sus precios

Un año después de haberse hecho con la representación el laboratorio, Megalabs comenzará a vender el medicamento en farmacias de todo el país.

9 de octubre 2025 - 13:22hs
Ozempic 3.jpg
Flickr

El famoso medicamento desarrollado originalmente para el combate de la diabetes tipo 2 y popularizado por sus efectos en la supresión del apetito empezará a comercializarse en Uruguay a partir de la próxima semana.

Según informaron desde el laboratorio Megalabs a Café y Negocios el precio de Ozempic al público será de $14.600 en su versión dual dose y $16.700 su presentación fixdose. Se venderá bajo prescripción médica, con receta blanca.

En la mayoría de los tratamientos la dosis de Ozempic suele administrarse semanalmente y cada una de las cajas contiene cuatro aplicaciones, por lo que la compra de cada caja por lo general es mensual.

Más noticias
msp confirmo que ozempic, la droga magica que es furor para adelgazar, comenzara a venderse en uruguay
SALUD PÚBLICA

MSP confirmó que Ozempic, la droga "mágica" que es furor para adelgazar, comenzará a venderse en Uruguay

White Image
SALUD

Del Ozempic a la cirugía bariátrica: ¿qué funciona realmente para bajar de peso?

Desde la compañía confirmaron que la venta comenzará entre lunes y martes de la semana próxima a nivel nacional y que están preparados para garantizar el stock a las farmacias.

Megalabs obtuvo la autorización del MSP para poder ofrecer el producto en agosto del 2024, pero su efectiva llegada a farmacias se demoró a causa de retrasos en la importación y asegurar la infraestructura necesaria para garantizar la cadena de frío necesaria para la conservación de este inyectable.

Tras la validación del Ministerio de Salud Pública el año pasado los uruguayos se las ingeniaron para acceder a Ozempic en Chuy o Buenos Aires. Sin embargo, estos traslados podían alterar la cadena de frío que requiere el medicamento que tiene a la semaglutida como principio activo.

El efecto Ozempic

Este medicamento retrasa el vaciamiento gástrico, lo que ayuda a reducir el apetito y favorece la pérdida de peso, con una disminución de entre el 5% y el 10% del peso corporal. Aunque fue diseñado para tratar la diabetes tipo 2, su efectividad para adelgazar despertó un gran interés en el mercado, especialmente entre personas que buscan perder peso de manera rápida y efectiva.

La venta de Ozempic se realizará bajo estrictas condiciones de almacenamiento, ya que el producto debe mantenerse en cadena de frío para garantizar su efectividad.

Temas:

Ozempic

Seguí leyendo

Las más leídas

Cierra otro colegio privado y ya van cuatro anuncios de bajas para el año lectivo próximo
EDUCACIÓN

Cierra otro colegio privado y ya van cuatro anuncios de bajas para el año lectivo próximo

TV Ciudad eligió a su nuevo director de informativos: era productor de Desayunos Informales y experiodista de La Diaria y El País
CANAL MUNICIPAL

TV Ciudad eligió a su nuevo director de informativos: era productor de Desayunos Informales y experiodista de La Diaria y El País

Banco Central

Banco Central aplica a empresa la sanción más grave que está prevista para una administradora de crédito

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos