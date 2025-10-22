Dólar
/ Nacional / SALUD

Comenzó la venta de Ozempic en Uruguay: las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para su uso

El Ministerio de Salud Pública (MSP) hizo hincapié en que se “recomienda a la población no utilizar el medicamento sin indicación médica”

22 de octubre 2025 - 11:24hs
Ozempic de Novo Nordisk
EFE/EPA/Ida Marie Odgaard

Con el inicio de la comercialización del inyectable Ozempic en Uruguay, conocido popularmente como "la droga para adelgazar", el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado detallando los “usos aprobados, condiciones de venta y recomendaciones de seguridad” para su utilización.

Ozempic está disponible en el mercado uruguayo. Este medicamento, originalmente desarrollado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, ha ganado popularidad por su potencial para favorecer la pérdida de peso. El costo del medicamento oscila entre $15.000 y $17.000.

El MSP especificó que “Ozempic® es un medicamento destinado al tratamiento de la diabetes tipo 2 en personas adultas, que actúa regulando los niveles de glucosa en sangre”. Su principio activo, semaglutida, pertenece al grupo de fármacos conocidos como agonistas del receptor GLP-1, que imitan la acción de una hormona natural liberada en el intestino después de comer.

En este contexto, la secretaría de Estado recordó que en Uruguay el medicamento está “autorizado exclusivamente para el tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 2 que no logran un control adecuado con dieta y ejercicio”. Además, el uso de Ozempic está permitido “solo cuando existe intolerancia o contraindicación con metformina, o en combinación con otros fármacos para el manejo de la diabetes”.

El MSP subraya que, aunque “se ha informado que Ozempic® puede producir pérdida de peso, esa no es su indicación principal” y que su uso debe estar siempre bajo prescripción médica. En otros países existen presentaciones de semaglutida aprobadas para el tratamiento de la obesidad o el sobrepeso, pero con dosificaciones distintas a las disponibles en Uruguay. En todos los casos, el uso debe ser evaluado individualmente y bajo criterio médico.

El medicamento se presenta en una pluma precargada para inyección subcutánea y su venta se realiza únicamente bajo receta profesional, debiendo ser prescripto por un/a médico/a y adquirido en farmacias habilitadas. El Ozempic debe ser conservado refrigerado entre 2 y 8 °C, protegido de la luz y sin congelarse.

El MSP también exhortó a los equipos médicos a monitorear la reacción de los pacientes que comiencen a utilizar el fármaco, destacando que “como todo medicamento, semaglutida puede provocar efectos adversos, entre ellos náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, disminución del apetito, fatiga o hipoglucemia (cuando se usa junto a insulina o sulfonilureas)”. El Ministerio advirtió, además, sobre “efectos adversos graves” de menor frecuencia y alertas internacionales de seguridad. Por ello, instó a los equipos de salud a prescribir y monitorizar el uso de este medicamento de manera responsable, ajustándose a su indicación aprobada y vigilando la efectividad y seguridad del tratamiento.

Finalmente, el MSP hizo hincapié en que se “recomienda a la población no utilizar el medicamento sin indicación médica”.

Ozempic Uruguay msp Ministerio de Salud Pública

