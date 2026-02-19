Sabre se reestructura con despidos en Uruguay: los motivos de la empresa para reducir su plantilla

Este jueves los trabajadores de Sabre no fueron a las oficinas de Zonamerica. Un mensaje del presidente y CEO de Sabre, Kurt Ekert , adelantó a los empleados de la tecnológica que habría cambios en la compañía y todos comenzaron su día trabajando de forma remota y muchos de ellos a la espera de las llamadas e instrucciones para cerrar su ciclo en la empresa.

Desde 2023 -cuando la firma vendió su área de Hospitality que pasó a depender de otra empresa- la operación de Sabre emplea a unas 700 personas en Uruguay.

Consultados por Café y Negocios, representantes de Sabre prefirieron no informar a cuántos trabajadores impactará esta medida a nivel local, pero aseguraron que su perspectiva para 2026 y 2027 “refleja un programa de compensación de la inflación y un énfasis en operar de manera eficiente, incluido el uso de inteligencia artificial para mejorar nuestra productividad interna ”.

“Evaluamos de forma continua cómo alinear mejor nuestros recursos para respaldar nuestra estrategia y el impulso actual, y prevemos mantener nuestros gastos relativamente estables durante los próximos años ”, indicaron desde la multinacional y si bien no hicieron comentarios sobre “asuntos específicos de personal”, indicaron que las decisiones tomadas por la tecnológica líder en la industria de los viajes apuntan a "fortalecer el negocio a largo plazo" y "seguir aportando valor a nuestros socios”.

Desde la empresa confirmaron que la inclusión de nuevas tecnologías y, en particular, de la inteligencia artificial agéntica fueron claves en esta definición.

En su declaración Sabre destaca que su foco está en “impulsar un crecimiento disciplinado y sostenible a largo plazo, al tiempo que seguimos invirtiendo en las áreas que más importan a nuestros clientes: el comercio y la venta minorista inteligente, nuestro marketplace abierto y los avances tecnológicos que impulsan al sector de viajes hacia el futuro, como la inteligencia artificial agéntica”.

En esta línea la tecnológica indica que experimentó "un fuerte impulso en el ámbito agéntico, como lo demuestran anuncios recientes como nuestra colaboración con BizTrip AI, así como con PayPal y Mindtrip”.

Los despidos de Sabre en 2023

No es la primera vez que la empresa recorta su plantilla en Uruguay. En 2023 la firma realizó una reducción de entre el 10% y el 15% de su personal a nivel global y también afectó a la operación local.

Sabre cuenta con alrededor de 9.000 empleados en el mundo y, en ese año, previo a los despidos la oficina en Uruguay contaba con unos 970 empleados. Hoy son alrededor de 700.

En aquel entonces los despidos fueron producto de malos resultados operativos de la compañía que se extendieron desde la pandemia-cuando hubo una fuerte caída en los viajes- hasta el 2023.