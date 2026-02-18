Movida gerencial: nuevos gerentes generales en Schneck e Ingener, cambios en la dirección de Prosegur Cash y novedades en el equipo directivo de una multinacional

El mercado corporativo local suma nuevos movimientos en sus equipos de liderazgo , con empresas de los sectores de seguridad, ingeniería y belleza que anunciaron designaciones en cargos estratégicos. Los nuevos liderazgos ponen foco en consolidar el crecimiento de las firmas, fortalecer equipos y proyectar nuevas etapas de desarrollo.

A continuación, un repaso por las últimas novedades en los equipos de las empresas en Uruguay:

La firma lóder en productos cárnicos y chancinados fundada en 1936 compartió en sus redes sociales la incorporación de Brause y destacó que el ejecutivo cuenta con un MBA de MIT Sloan School of Management en Cambridge, MA y es licenciado en economía para empresas de Duke University en Durham, NC.

Su último rol previo a Schneck fue desempeñarse como Presidente de Darnel para el Cono Sur, compañía colombiana líder en la industria de empaques para alimentos. Anteriormente Brause fue director de relaciones corporativas y desarrollo de negocios para UPM.

"También cuenta con seis años de experiencia como gerente financiero para Mars Inc en Estados Unidos", resaltaron desde la empresa y subrayaron que, de la mano de Brause, la firma continúa "apostando al crecimiento y a la mejora constante, convencidos de que su experiencia será un gran aporte para los desafíos que vienen".

Nuevo gerente general en Ingener

La empresa uruguaya de ingeniería anunció la designación de Santiago Tosar como nuevo gerente general. Tosar integra Ingener desde 2011, donde desarrolló una trayectoria vinculada a las áreas de Ingeniería y Servicios Técnicos. Entre 2019 y 2024 se desempeñó como gerente comercial y, hasta su reciente nombramiento, ocupaba el cargo de director comercial.

En paralelo, desde enero de 2024 ejerce como director de la Asociación Uruguaya de Hidrógeno, entidad que nuclea a actores del sector energético vinculados al desarrollo del hidrógeno en el país.

Ingener, especializada en el desarrollo de proyectos de ingeniería y soluciones técnicas para la industria, apuesta con esta designación a impulsar el crecimiento de la compañia y reafirmar los valores de la empresa.

“Es un orgullo y un gran desafío asumir este nuevo rol en Ingener, una empresa que me ha dado oportunidades y alegrías de todo tipo. Gracias a todo el equipo de Ingener. Estoy seguro de que entre todos vamos a poder continuar con el desarrollo de la empresa y de quienes trabajan en ella”, expresó Tosar tras asumir la nueva responsabilidad.

Nuevo director de Prosegur Cash

La empresa especializada en servicios integrales de seguridad anunció la designación de Pablo Moratorio como nuevo director de Prosegur Cash Uruguay. El ejecutivo forma parte de la compañía desde 2020, desempeñándose en la gerencia comercial. Previamente, acumuló más de siete años como gerente comercial, primero en Montecable y luego en SEMM. También fue gerente de ventas para el interior del país en Telefónica Uruguay durante casi cuatro años. Es licenciado en Administración de Empresas, cuenta con un posgrado en Marketing y recientemente completó un MBA en la Universidad Torcuato Di Tella, formación que —según señaló— fortaleció su enfoque estratégico en la toma de decisiones empresariales.

“El primer gran objetivo es fortalecer y consolidar a todo el equipo humano que brinda el servicio día a día a nuestros clientes; ser facilitadores en la adaptación al cambio y a los nuevos desafíos que presenta el mercado; anticiparnos a las necesidades y soluciones que requieran; impulsar el desarrollo y la puesta en marcha de nuevos productos y mantener el liderazgo de Prosegur Cash en el rubro”, sostuvo sobre su nuevo rol.

De cara a esta etapa, agregó que el desafío pasa por “ser resilientes y reinventar el negocio, generar nuevos nichos de mercado y consolidar no solo la logística y el procesamiento, sino todo lo concerniente al ecosistema del efectivo”.

Desde esa posición de liderazgo, apuntó, la compañía buscará apalancarse para desarrollar nuevos negocios digitales.

Novedades en el equipo directivo de L'Oréal Groupe

La división Belleza Dermatológica de L'Oréal Groupe anunció también que tiene una nueva directora. Se trata de Karina Porteiro, quien cuenta con una trayectoria de 27 años en la compañía. En 1998, ingresó como technical manager de Biotherm en la división de lujo y posteriormente ocupó roles de marketing manager en las marcas de fragancias de lujo del grupo como Armani y Ralph Lauren. Más tarde se desempeñó como Brand Director de Lancôme y directora de marketing en la división de Consumo Masivo de la compañía, donde contribuyó al fortalecer la participación de marcas como L'Oreal Paris, Maybelline y Garnier sumando el lanzamiento de la marca Vogue.

En este nuevo rol Porteiro será la encargada de gestionar un portafolio de marcas que incluyen Vichy, La Roche-Posay, y CeraVe.

En su liderazgo buscará fortalecer sus alianzas con la comunidad médica y profesionales de la salud y acercar, concientizar y promover el acceso a la salud de la piel para más personas en Uruguay.

“Mi misión es liderar e impulsar el crecimiento de la división, siendo hoy la empresa líder en dermocosmética en Uruguay, siempre orientados a la mejora continua y a la transformación para continuar afianzando nuestra posición”, señaló.