Cuáles son y cuánto ganan los puestos más y menos demandados en tecnología en la era de la IA

Trabajadores especializados y con una experiencia significativa y comprobable. Esto es lo que buscan las empresas para los puestos de Tecnología en la era de la Inteligencia Artificial.

En Uruguay, solo el 6% de los CEO declara haber obtenido más ingresos producto de la IA , según la edición número 29 de la Encuesta Global a CEO presentada por PwC, pero todos juegan sus fichas a esta tecnología y si bien los resultados aún son magros en comparación con el mundo- a nivel global el 30% de los líderes manifiesta que ya captura ingresos adicionales por IA- el potencial de la IA es alentador. “El 64% de los líderes empresariales locales afirma tener un entorno tecnológico preparado para la integración de la IA”, dice el documento de PwC y agrega: “la IA no es una opción tecnológica, es el motor de la reinvención estratégica necesaria para competir en el mañana” .

En la operativa de las empresas, el 56% del talento en Uruguay cree que la adopción de IA beneficiará más a las organizaciones que a los trabajadores, revela la edición 2026 del Randstad Workmonitor publicada en enero de este año. De la misma encuesta se desprende que solo uno de cada cinco trabajadores considera que sus tareas no se verán afectadas por la inteligencia artificial. En este marco, a nivel de mercado, las vacantes que requieren habilidades vinculadas a “AI Agents” crecieron un 1.587% a lo largo de 2025, según Randstad.

SEGURIDAD INFORMÁTICA Deepfakes, la presidenta de México y un número uruguayo: la historia detrás de la millonaria estafa cripto que frenó un hacker

En conversación con Café y Negocios, Mauricio Milano, editor del Monitor Laboral de la consultora Advice asegura que en el escenario actual “dentro de los empleos tecnológicos, prácticamente no se demandan empleos que sean de baja calificación”. Esta afirmación se basa en que la baja calificación se alcanza con el egreso de la Educación Media, y en Tecnología la mayoría de los puestos requieren sí o sí algún tipo de especialización técnica. “Exceptuando lo que puedan ser las pasantías y empleos temporales en posiciones de ingreso al mercado laboral- como auxiliar de desarrollo de software, aprendiz de soporte-, que son excepcionales, “la mayor parte de la demanda se orienta a perfiles más especializados y con mayor experiencia”, destaca Milano.

Un ejemplo de esto es el desarrollador de software, el empleo que resultó el segundo más demandado en Uruguay en 2025. “Al contratar desarrolladores, los empleadores buscan perfiles que no solo sean técnicamente suficientes, sino también que cuenten con habilidades transversales como relacionarse con clientes, aspectos que muchas veces les falta a los perfiles más puramente técnicos y con poca experiencia”, detalla Milano.

En este sentido, Milano apunta que si bien el sector TI tiene una cantidad de iniciativas para formar perfiles junior como bootcamps, Jóvenes a Programar, IT Builders e iniciativas junto a Inefop, por ejemplo “es aún muy grande la brecha entre estos perfiles y los perfiles que realmente necesitan las empresas para encarar sus proyectos, por lo cual los talentos senior siguen siendo escasos y altamente demandados”.

La preferencia por los perfiles altamente especializados se observa también, desde Advice, en los demás empleos tecnológicos más demandados que le siguen en el ranking de 2025 de la consultora que incluye a todas las áreas de actividad: Ingeniero de Software (fue quinto en el Top 100), Ingeniero de Datos ( estuvo en el puesto 23) e Ingeniero de Inteligencia Artificial ( quedó en el lugar 44 de los más buscados y creció 243% este año). Estos son puestos de un nivel incluso superior al técnico y demandan título universitario, como mínimo, “y una trayectoria laboral significativa en las áreas en las que se especializan”, subraya Milano.

Estos empleos más especializados crecieron un 29,2% en el último año, mientras que en los de calificación media el crecimiento fue de 16,2% y en los puestos de baja calificación apenas 4,5%, según Advice.

En esta área, algunos empleos de nivel técnico o medio también resaltaron entre los más demandados si se pone el foco en el área de Tecnología. Uno fue técnico de soporte (se ubicó en el puesto 32) y analista de datos ( en el 50). “Son tal vez los mejores ejemplos de este segmento de la demanda que, si bien es claramente superior al de los puestos de baja calificación, no son tan especializados como los ingenieros son más accesibles como puerta de entrada al mercado de trabajo”, comenta el referente de Advice.

En este contexto algunas posiciones sintieron más que otras el impacto de la IA. En el mercado local el más golpeado parece ser el caso del Tester, un rol que se asocia a posiciones de ingreso dentro del mundo tecnológico.

En 2025 este cargo se ubicó en el puesto 132 del ranking elaborado por Advice, cayendo 55 posiciones respecto al año anterior, lo que refleja una pérdida relativa de peso dentro de la demanda total.

Este rol que suele ser una puerta de entrada para los perfiles juniors al sector tecnológico, perdió pisada a causa de la IA. Para Diego Estellano, Líder de Data Analytics de Advice “se trata de una posición particularmente expuesta a los procesos de automatización e Inteligencia Artificial, especialmente en lo que refiere a testing repetitivo y validaciones estándar”.

“Mientras crece con fuerza la demanda de perfiles altamente especializados (ingeniería, datos, IA), los roles más operativos dentro del ecosistema tecnológico pierden participación relativa, reforzando la necesidad de reconversión hacia perfiles con mayor capacidad analítica, técnica y de integración con procesos de desarrollo más complejos”, analiza el Líder de Data Analytics.

Por su parte, las organizaciones están tomando cartas en el asunto y un 58,9% tiene entre sus objetivos acelerar la automatización de procesos con tecnología y un 52,2% aumentar la productividad de sus trabajadores mediante tecnología, indica el más reciente monitor de Advice.

Los reportes señalan que los trabajadores son conscientes de estos desafíos. Randstad Workmonitor sostiene que el 65% del talento reconoce la necesidad de mejorar sus habilidades digitales y de IA y más de la mitad (52%) está buscando activamente oportunidades para asegurar el futuro de sus habilidades de forma independiente.

“El desarrollo de habilidades digitales y de IA será cada vez más importante para la empleabilidad de las personas, en tanto las empresas valoran cada vez más a los profesionales que aprenden a trabajar con estas tecnologías como aliadas, integrándolas a su día a día”, apunta en el informe la CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, Ándrea Ávila.

¿Cuál es el salario de estos perfiles?

En intercambio con Café y Negocios, Estellano presentó algunas referencias de remuneración para tester, desarrolladores junior ( con menos de tres años de experiencia), semi senior (entre tres y siete años) y senior (más de siete años de experiencia). En todos los casos se muestra la mediana de mercado del salario base para una posición full time, en pesos uruguayos y nominal, según la última edición de la Encuesta de Remuneraciones de Advice, que releva información salarial provista por 119 empresas líderes en sus respectivos sectores.

Embed

En las empresas tecnológicas este salario base suele complementarse conformando una propuesta que puede incluir seguro médico, seguro de vida, tickets de alimentación, partidas para gimnasio o bienestar, bonos por desempeño y otros beneficios.