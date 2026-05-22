Dos uruguayas crearon un innovador producto para el dolor menstrual, crecen en el mercado local y ahora fabricarán y distribuirán su solución en Brasil

Hoy parece difícil de creer pero hace apenas tres décadas las mujeres no eran incluidas en ensayos clínicos para el desarrollo de fármacos. Como consecuencia, gran parte de los productos que vemos hoy en el mercado fueron pensados para un cuerpo humano de género masculino .

Desde Uruguay y con la intención de romper con ese paradigma y minimizar el malestar menstrual, dos emprendedoras decidieron crear una empresa enfocada específicamente en el bienestar femenino y en las necesidades del cuerpo de la mujer.

Se trata de Magma Relief, un emprendimiento fundado por Paula Da Cunda, ingeniera en Biotecnología y máster en Biología Molecular, junto a Patricia Rodríguez, especialista en Marketing y Dirección Comercial, y quien trabajó durante casi 10 años en el sector farmacéutico.

El ex McKinsey que dejó el mundo corporativo para apostar al desarrollo del retail media en la región

Muebles, cafetería y eventos: la nueva vida de una casona en Ciudad Vieja que supo ser imprenta, estuvo abandonada y hoy abre sus puertas gracias a una pareja de emprendedores

La startup busca aliviar las molestias asociadas al ciclo menstrual y mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de productos biotecnológicos elaborados con materias primas de origen natural . Su primer lanzamiento es una crema que ayuda a aliviar las molestias del ciclo menstrual, con extractos vegetales que relajan la zona abdominal, reduciendo la sensación de hinchazón y molestia.

La propuesta ya superó las 400 ventas en Uruguay y dio recientemente un paso clave en su expansión internacional: cerró un acuerdo de licenciamiento con LOFF, empresa dedicada a la representación de marcas biotecnológicas en Brasil, para fabricar y distribuir el producto en ese mercado, comenzando en una primera etapa por el Estado de São Paulo.

“Las mujeres estamos acostumbradas a normalizar el dolor. Por eso estamos trabajando mucho en educar en cuanto al uso del producto, es un nuevo hábito, una categoría emergente, queremos transformar la manera en que las mujeres vivimos nuestro ciclo”, sostuvieron las emprendedoras sobre su propósito.

“Socias a primera vista”: cómo se unieron las creadoras de Magma Relief

Antes de Magma, Da Cunda, oriunda de Salto, venía de trabajar en distintos laboratorios. Sin embargo su interés por la investigación, el desarrollo de productos y el experimentar en carne propia la dificultad de encontrar alternativas para aliviar el dolor menstrual la llevaron a pensar en emprender.

“Hacía pruebas como podía. No tenía muchos recursos ni tiempo”, contó a Café y Negocios sobre los inicios de Magma.

Rodríguez, por su parte, estaba trabajando en el mundo farmacéutico, en una empresa familiar uruguaya dedicada a la distribución de materias primas para laboratorios.

“Hice mi carrera ahí, pero sentía que necesitaba algo con propósito, algo que realmente conectara conmigo”, señaló.

Para ese momento, con el apoyo del Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la ORT, Da Cunda había logrado validar la idea y había obtenido un fondo para continuar desarrollando el proyecto. Sin embargo, el crecimiento del emprendimiento le hizo notar la necesidad de sumar una mirada comercial, un terreno con el que no estaba familiarizada.

Así, la conexión entre estos dos caminos profesionales llegó de la mano de Nicolás Galmarini, fundador de la startup Nanogrow y quien las puso en contacto en 2024.

“Siempre decimos que somos socias a primera vista”, bromearon las emprendedoras.

Actualmente, Da Cunda continúa trabajando part time en un laboratorio de biología molecular, mientras que Rodríguez dejó su empleo para dedicarse de lleno al emprendimiento.

Cómo funciona el producto y las ideas complementarias que surgieron en el camino

0001 Foto cedida por Magma Relief

El primer lanzamiento de Magma Relief es una crema para aliviar las molestias antes y durante la menstruación que las emprendedoras comenzaron a comercializar a finales de 2025. Se trata de un producto tópico elaborado con extractos vegetales vehiculizados en liposomas que ayudan a relajar la zona abdominal, reduciendo la sensación de hinchazón y molestia. Según explicaron sus creadoras, funciona como una alternativa o complemento a los fármacos tradicionales.

La crema se aplica sobre el abdomen, la zona lumbar o cualquier área del cuerpo donde la usuaria sienta calambres, inflamación o tensión y se masajea hasta su absorción. Además, el producto incorpora aromaterapia, por lo que puede inhalarse el aroma desde las manos o aplicarse debajo de la nariz.

“La formulación del producto es innovadora porque son extractos vegetales que fueron seleccionados por sus propiedades para acompañar el ciclo menstrual, y también por su modo de uso, en el sentido de que el masaje nos ayuda a frenar y conectar con el cuerpo”, explicó Da Cunda.

Hasta el momento, unas 400 mujeres probaron el producto y, según las emprendedoras, registran un porcentaje de eficacia superior al 80%. Actualmente, el principal canal de ventas es el ecommerce de la marca, aunque también comenzaron a expandirse a distintos puntos de venta físicos en la capital y el interior del país. Por ejemplo hoy el producto está presente en tiendas de bienestar y locales como La Molienda y Calma House, y farmacias y locales del interior del país.

Además, según adelantó Rodríguez, también mantienen conversaciones con grandes cadenas de farmacias en Uruguay.

En cuanto al perfil de las consumidoras, las emprendedoras detallaron que se concentra principalmente en mujeres de entre 25 y 30 años interesadas en su bienestar y en encontrar productos menos invasivos y más amigables con el cuerpo. Sin embargo, Rodríguez y Da Cunda detectaron también otros públicos que comenzaron a acercarse a la marca, como madres con niñas en edad de desarrollarse o mujeres con endometriosis.

“El producto no es farmacológico y no fue diseñado para endometriosis, pero empezaron a consultarnos, lo probaron y varias lo están usando”, señaló Da Cunda, quien adelantó que a futuro les gustaría poder validar específicamente la eficacia del producto en ese público.

Además de la crema, a partir del feedback de las clientas y de investigaciones previas realizadas por la marca, las emprendedoras desarrollaron también productos complementarios. Uno de ellos es un blend de hierbas seleccionadas por sus propiedades para acompañar el bienestar durante el ciclo que puede consumirse en infusión o en mate.

Otro es un mazo de cartas enfocado en derribar el tabú menstrual desde una mirada educativa y social, que se comercializan en librerías y locales de Bookshop, y es utilizado por maestras, profesores y educadores sexuales.

El producto funciona así como una herramienta de comunicación a través del juego y busca generar conversaciones sobre cómo se vive el ciclo menstrual.

Un acuerdo clave en Brasil y los próximos pasos para Magma Relief

Recientemente Magma Relief concretó un acuerdo de licenciamiento con LOFF, una empresa dedicada a la representación de marcas biotecnológicas en Brasil, marcando el primer paso de su expansión internacional. En este marco se realizó la transferencia de tecnología necesaria para que LOFF pueda fabricar y distribuir el producto dentro del mercado brasileño, comenzando en una primera etapa por el estado de São Paulo. El producto se venderá así bajo la marca Magma Relief.

“Actualmente fueron elaborados los primeros lotes piloto, los cuales se encuentran atravesando instancias de control de calidad, paso previo al inicio de los procesos regulatorios correspondientes en Brasil”, detallaron desde el emprendimiento.

Según adelantaron, se prevé que la comercialización del producto en este país pueda comenzar hacia el último trimestre de 2026.

Además, Da Cunda y Rodríguez buscan cerrar en el segundo semestre del año una ronda de financiación por US$100.000, mientras ya trabajan en el desarrollo de nuevos productos.