Movida gerencial: startup uruguaya tiene un nuevo country manager en México, Sarubbi renueva su gerencia comercial y Ceibal suma un liderazgo en innovación y formación

En los últimos días empresas y organizaciones del sector de alimentos, educación y tecnología protagonizaron los principales movimientos ejecutivos en Uruguay, con cambios de liderazgo en áreas comerciales, de innovación y expansión regional.

En el plano internacional, el cofundador de OpenAI, Andrej Karpathy, se sumó a Anthropic, uno de sus principales competidores, en un nuevo capítulo de la disputa por el talento en la carrera de la inteligencia artificial. Además, una reconocida empresa del sector de la moda con presencia en Uruguay está logrando sostener su crecimiento y continuidad operativa en medio de la crisis desatada tras la muerte de su fundador y la reciente detención de su hijo en el marco de la investigación judicial.

Isak Andic: quién era el fundador de Mango y cómo se produjo su muerte, por la que han acusado a su hijo

Entre los empleados "de cristal", más salud mental y una nueva concepción de liderazgo: cómo las nuevas generaciones transforman el mundo laboral en Uruguay

La plataforma uruguaya de alquiler de vehículos entre particulares TripWip tendrá un nuevo country manager en México. De esta manera, el joven uruguayo Joaquín Cabanelas quedó al frente de la operación en este mercado, en el que la startup desembarcó a comienzos de 2025. El ejecutivo se formó en negocios digitales y ha desarrollado su trayectoria profesional en el ecosistema emprendedor. Cofundó dos startups, se desempeñó como business developer en Sumeria, una plataforma orientada a digitalizar la gestión de pymes y en agosto de 2025 se incorporó a TripWip como growth specialist. Para asumir este nuevo desafío, se mudó a Ciudad de México y a través de su cuenta de LinkedIn señaló que está “muy entusiasmado por todo lo que se viene por delante”.

Nuevo gerente comercial en Sarubbi

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Después de casi 15 años en PepsiCo, el uruguayo Rodrigo Fernández asumió un nuevo desafío profesional como gerente comercial de la marca uruguaya de alimentos Sarubbi.

“Es un orgullo sumarme a una empresa líder, con tanta trayectoria, gran calidad y tan reconocida en nuestro mercado. Quiero agradecer especialmente a Juan Sarubbi por la confianza depositada en mí y por la oportunidad de formar parte de esta compañía tan importante”, sostuvo el ejecutivo en su cuenta de LinkedIn.

Fernández desarrolló su carrera en distintas áreas vinculadas a trade marketing, ventas y recursos humanos dentro de empresas multinacionales. Sus primeros pasos profesionales fueron en Coca-Cola y, en 2011, se incorporó a PepsiCo, donde inició como supervisor de ventas y posteriormente llegó a ocupar el cargo de gerente de ventas.

En relación con esta nueva etapa, el ejecutivo destacó sus ganas de “aprender, aportar y crecer junto a un gran equipo”, además de acompañar el desarrollo de “una marca con tanta historia y calidad”.

Nueva gerenta de Formación e Innovación en Ceibal

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Javiera Sánchez Ríos asumió como gerenta de Formación e Innovación Pedagógica en Ceibal. La ejecutiva chilena, que recientemente formó parte del Centro de Innovación del Ministerio de Educación de Chile, cuenta con una trayectoria vinculada a la innovación y la transformación educativa, tanto en el sector público como en organizaciones sociales. Sobre este nuevo desafío, Sánchez Ríos afirmó que el rol implica liderar equipos de excelencia en una institución que definió como “un verdadero referente en innovación educativa y tecnología en Latinoamérica y el mundo hace casi 20 años”.

Además, destacó que se incorpora a la institución en un momento de preguntas y desafíos profundos en tiempos de irrupción de la inteligencia artificial generativa y sostuvo que “responder a estos desafíos desde Latinoamérica, en un ecosistema de vanguardia como el uruguayo es una oportunidad única”.

“Hoy Ceibal trabaja para que el aula sea un lugar donde el futuro no se espere, si no que se construya. Estoy convencida de que toda la evidencia, el aprendizaje y las soluciones que construyamos desde aquí seguirán contribuyendo al fortalecimiento de la educación pública, el resguardo del derecho a la educación y las democracias en nuestra región”, señaló.

Movida gerencial internacional: cofundador de OpenAI Andrej Karpathy se une a Anthropic

https://www.bbc.com/mundo/articles/cddnjd34p7no Apenas Anthopic perdió el contrato, su rival Open AI lo tomó... y no era la única esperando entre bambalinas. Getty Images

Andrej Karpathy, miembro fundador de la compañía OpenAI y uno de los principales investigadores mundiales de inteligencia artificial (IA) anunció su incorporación a Anthropic, una de las principales competencias de la empresa creadora de ChatGPT.

“Actualización personal: me uní a Anthropic. Creo que los próximos años en la frontera de los LLM serán especialmente decisivos. Estoy muy entusiasmado de unirme al equipo y volver a enfocarme en investigación y desarrollo. Sigo profundamente apasionado por la educación y planeo retomar mi trabajo en ese ámbito con el tiempo”, sostuvo Karpathy en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/karpathy/status/2056753169888334312&partner=&hide_thread=false Personal update: I've joined Anthropic. I think the next few years at the frontier of LLMs will be especially formative. I am very excited to join the team here and get back to R&D. I remain deeply passionate about education and plan to resume my work on it in time. — Andrej Karpathy (@karpathy) May 19, 2026

El ejecutivo, según consignó el medio especializado TechCrunch en base a la consulta de fuentes cercanas al tema, iniciará un equipo centrado en usar Claude, el asistente de IA de Anthropic, para acelerar la investigación del preentrenamiento de estas tecnologías.

Además de su rol en OpenAI, Karpathy fue contratado en 2017 por Tesla como director de inteligencia artificial. En 2022 dejó la compañía para regresar brevemente a OpenAI y posteriormente se dedicó a su propia empresa Eureka Labs. Ahora, su desembarco en Anthropic marca un nuevo capítulo en la disputa por el talento en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial.

La crisis detrás de Mango y el modelo de liderazgo que mantiene a la compañía en crecimiento

1630688882201.webp Fachada de tienda Mango, que abrirá su primer local en Uruguay Mango

El 14 de diciembre de 2024, el fundador de la marca textil Mango, Isak Andic, de 71 años, sufrió una caída desde una altura de 150 metros en una excursión en Barcelona que le provocó la muerte. En las últimas horas, un año y medio después de ese suceso, su hijo Jonathan fue detenido. La investigación sigue en marcha y la jueza de la causa concluyó que hay inducciones de que este lo mató de forma "premeditada" por su "obsesión con el dinero". Sin embargo, a pesar de que la detención por presunto reabre una de las situaciones más delicadas que ha vivido Mango en toda su historia reciente, la compañía textil ha conseguido mantener el negocio prácticamente al margen del escándalo. Mientras la investigación judicial por la muerte del fundador, Isak Andic, y el conflicto familiar ocupaban los titulares de los medios de comunicación, la multinacional seguía ejecutando su plan estratégico: abriendo tiendas y presentando resultados económicos récord que refuerzan la percepción de estabilidad en los mercados.

Detrás de esta aparente normalidad operativa existe una estructura corporativa diseñada durante años para actuar como un cortafuegos eficiente entre la reputación de la marca y las crisis de origen familiar o judicial. En este esquema organizativo, la familia Andic conserva de forma estricta el control accionarial de la firma, pero la gestión efectiva recae en un equipo profesional independiente.

La figura clave en la autonomía operativa de Mango es Toni Ruiz, actual presidente del grupo y máxima figura ejecutiva. Ruiz se incorporó a la compañía en 2015, en un contexto en el que Isak Andic buscaba una sucesión puramente familiar situando a su hijo Jonathan al frente del grupo. No obstante, bajo el liderazgo de Jonathan Andic, Mango atravesó varios ejercicios complicados y acumuló pérdidas, lo que obligó al fundador a retomar el control y reordenar la organización.

Fue en ese momento de tensión interna cuando Isak Andic nombró a Toni Ruiz como director financiero para estabilizar las cuentas. Su peso institucional creció de manera constante: tres años después ascendió a director general y, posteriormente, a consejero delegado. Para consolidar este modelo híbrido, el fundador le otorgó una participación del 5% del capital, dejando el 95% restante en manos de la familia. Esta estructura profesionalizada ha permitido que las decisiones del día a día de la firma no dependan de las dinámicas de los herederos ni de su exposición pública.