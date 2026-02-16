Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  20°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / RESORT

Acuerdo de "paz laboral" hasta 2028 complica la venta de Enjoy Punta del Este y genera preocupación entre los potenciales compradores

En la carrera por Baluma S.A., propietaria del resort, figuran el empresario uruguayo Edgardo Novick y el italiano Giuseppe Cipriani

16 de febrero 2026 - 10:57hs
Enjoy Punta del Este

En medio de la puja por el control del hotel y casino Enjoy Punta del Este, un acuerdo de estabilidad laboral firmado el año pasado entre Baluma S.A. y los delegados gremiales de la Asociación de Funcionarios de la empresa generó sorpresa entre los interesados en la adquisición, informó el periodista Marcelo Gallardo a través de sus redes sociales.

El pacto, suscrito en 2025, garantiza “paz laboral” hasta 2028 sin despidos ni medidas similares y establece un compromiso bilateral para mantener la estabilidad del personal, evitando cualquier acción que afecte el empleo.

Inquietud entre los potenciales compradores

Según fuentes cercanas a las negociaciones, el acuerdo complica los planes de inversión y reestructuración de los eventuales nuevos dueños. Desde el entorno de los compradores trascendió que “en ningún momento la contraparte detalló o puso de manifiesto la existencia de este acuerdo de ‘pax laboral’ con sus funcionarios”.

Más noticias
Juan Pablo Saibene, cofundador de Qualabs y director de Montevideo Tech Ventures

Media Tech: la industria billonaria que planta bandera en Uruguay de la mano de una empresa local y su nuevo venture studio

asi es vivir en motorhome: la historia de uruguayos que eligen vacacionar sobre ruedas y el presente de un turismo que suma cada vez mas adeptos
TURISMO

Así es vivir en motorhome: la historia de uruguayos que eligen vacacionar sobre ruedas y el presente de un turismo que suma cada vez más adeptos

La situación genera preocupación debido a que el complejo requeriría no solo una fuerte inyección de capital en infraestructura edilicia y servicios, sino también la eventual selección de nuevo personal alineado con los objetivos estratégicos de quienes resulten adjudicatarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emepege/status/2022754414910652868?s=48&t=gvDh2dh_-tDQQxJMNGgumQ&partner=&hide_thread=false

Ofertas millonarias en disputa

En la carrera por Baluma S.A., propietaria del resort, figuran el empresario uruguayo Edgardo Novick y el italiano Giuseppe Cipriani.

Novick, junto a un grupo empresarial local, presentó una oferta superior a US$ 100 millones, mientras que Cipriani elevó su propuesta a US$ 160 millones, según reportes difundidos en noviembre de 2025.

Temas:

Enjoy Enjoy Punta del Este acuerdo

Seguí leyendo

Las más leídas

Festejo de Central Español
TORNEO APERTURA

Central Español 2-1 Peñarol: duro tropezón del aurinegro en el Campus de Maldonado,el equipo de Diego Aguirre jugó un flojísimo partido

Inumet emitió una alerta amarilla
CLIMA

Inumet cesó su alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes"

Juan Pablo Saibene, cofundador de Qualabs y director de Montevideo Tech Ventures

Media Tech: la industria billonaria que planta bandera en Uruguay de la mano de una empresa local y su nuevo venture studio

Metsul advierte por masa de aire frío que trae condiciones típicas de otoño: cómo afecta a Uruguay
CLIMA

Metsul advierte por masa de aire frío que trae "condiciones típicas de otoño": cómo afecta a Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos