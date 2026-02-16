Acuerdo de "paz laboral" hasta 2028 complica la venta de Enjoy Punta del Este y genera preocupación entre los potenciales compradores

Enjoy Punta del Este

En medio de la puja por el control del hotel y casino Enjoy Punta del Este, un acuerdo de estabilidad laboral firmado el año pasado entre Baluma S.A. y los delegados gremiales de la Asociación de Funcionarios de la empresa generó sorpresa entre los interesados en la adquisición, informó el periodista Marcelo Gallardo a través de sus redes sociales.

El pacto, suscrito en 2025, garantiza “paz laboral” hasta 2028 sin despidos ni medidas similares y establece un compromiso bilateral para mantener la estabilidad del personal, evitando cualquier acción que afecte el empleo.

Inquietud entre los potenciales compradores Según fuentes cercanas a las negociaciones, el acuerdo complica los planes de inversión y reestructuración de los eventuales nuevos dueños. Desde el entorno de los compradores trascendió que “en ningún momento la contraparte detalló o puso de manifiesto la existencia de este acuerdo de ‘pax laboral’ con sus funcionarios”.

La situación genera preocupación debido a que el complejo requeriría no solo una fuerte inyección de capital en infraestructura edilicia y servicios, sino también la eventual selección de nuevo personal alineado con los objetivos estratégicos de quienes resulten adjudicatarios.

En medio de la puja por el control del hotel y casino Enjoy Punta del Este, un acuerdo de estabilidad laboral firmado el año pasado entre Baluma S.A. y los delegados gremiales de la Asociación de Funcionarios de la empresa tomó por sorpresa a los interesados en la adquisición. Ofertas millonarias en disputa En la carrera por Baluma S.A., propietaria del resort, figuran el empresario uruguayo Edgardo Novick y el italiano Giuseppe Cipriani. Novick, junto a un grupo empresarial local, presentó una oferta superior a US$ 100 millones, mientras que Cipriani elevó su propuesta a US$ 160 millones, según reportes difundidos en noviembre de 2025.