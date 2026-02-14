Los uruguayos que convierten la ciudad en tours, ya llevan más de 12.000 clientes y proyectan la próxima etapa de su emprendimiento

Cuando se habla de tours, la imagen mental que aparece casi automáticamente es la de viajeros extranjeros recorriendo una ciudad por primera vez, caminando sus calles y sorprendiendose con sus atractivos. Pero en 2022, luego de ver el impulso que tuvo el turismo interno en la pandemia, l os uruguayos Sebastián Magallanes, Gastón Geymonat e Ignacio Olivera decidieron dar vuelta esa escena y apostar por convertir a los montevideanos -y los uruguayos en general- en turistas en su propia ciudad . Bajo esa premisa fundaron Peatonal Tours, un emprendimiento que se consolida hoy con un público casi 100% uruguayo y que incluye más de 40 tours y experiencias diseñadas para redescubrir Montevideo desde ángulos poco habituales: su patrimonio arquitectónico, sus misterios, su gastronomía e incluso recorridos que exploran su costado más erótico.

En apenas cuatro años, el proyecto superó los 12.000 clientes y entró en una etapa que sus fundadores definen como de consolidación.

“La cantidad de tours y de gente que asistió creció en 2025 y eso quiere decir que la gente se sigue adhiriendo y es algo que no se agota. La realidad es que siempre estamos creando , nuestro público generalmente viene una vez y después repite en otro tour diferente, es por eso que hacemos ese ejercicio de tratar de siempre buscar nuevas ideas”, sostuvieron Olivera y Magallanes.

En este escenario, los emprendedores conversaron con Café y Negocios sobre qué fue lo que más buscaron los uruguayos en 2025 y adelantaron los próximos pasos del negocio . La hoja de ruta incluye el desembarco en el interior del país y un nuevo foco estratégico puesto en el patrimonio inmaterial de cara a 2026.

Los tours más demandados por los uruguayos

Palacio Salvo Palacio Salvo

Según los números que manejan desde Peatonal Tours, en el 2025 4.078 personas participaron de los157 tours y experiencias que realizaron.

En este período el tour que más demanda captó fue el de Misterios del Palacio Salvo, un tour que realizaron 32 veces en el año y al que asistieron 1265 personas, representando un 31% del público anual.

“La figura del palacio es emblemática de nuestra ciudad, y a mucha gente le genera curiosidad toda la mística que tiene el edificio por detrás. Es uno de los pocos tours que hacemos todos los meses y cuatro o cinco ediciones”, sostuvo Olivera, destacando que este posicionamiento se ha mantenido durante los últimos años.

Siguiendo esta lógica, otro de los tours más demandados fue el de Misterios del Castillo Pittamiglio, una propuesta que incorporaron en 2025.

“Son esos tours, el de Salvo y el del Pittamiglio, los que generan más interés también en los turistas extranjeros”, contaron los emprendedores.

Otro segmento que se posiciona en el top tres de la demanda del emprendimiento es el de tours privados. En esta línea de negocio el equipo ofrece tours diseñados específicamente para diferentes públicos, desde empresas que quieren realizar una experiencia de team building para sus trabajadores, hasta colegios que utilizan estas experiencias como herramientas de enseñanza.

“Muchas veces vienen los gerentes regionales de las compañías y quieren hacer algo diferente y nosotros les creamos una propuesta adaptada para ellos”, detallaron.

Pero además, las empresas comienzan a incorporar este tipo de experiencias como parte de su estrategia de posicionamiento de marca. Un ejemplo de esto es Molino Guido que, en el marco del Día del Fainá, impulsa un recorrido por distintos bares de la ciudad para degustar el producto y profundizar en su historia, combinando gastronomía, relato e identidad local.

Más allá de los recorridos más “clásicos”, en 2025 las propuestas inmersivas comenzaron también a ganar terreno entre el público de Peatonal Tours, con la apuesta de ir un paso más allá del relato histórico y convertir la ciudad en escenario.

“El año pasado aprovechamos el 40° aniversario de la película Esperando la carroza y lanzamos una experiencia teatralizada”, contaron los emprendedores. El tour incluía distintas paradas con actores que recreaban escenas emblemáticas del film y la participación de comercios locales, no faltaron las empanadas icónicas de la historia ni una raviolada final, en guiño directo a la trama.

En la misma línea también se posicionó con fuerza “Maridaje y platitos”, una experiencia sensorial que invita a recorrer el país a través de sus sabores y donde las pequeñas preparaciones y vinos de distintas regiones funcionan como hilo conductor para descubrir la diversidad gastronómica uruguaya.

Captura de pantalla 2026-02-13 122500

Para este tipo de propuestas, Magallanes, Geymonat y Olivera, apuestan a la participación de otros actores de la comunidad, incorporando expertos, actores, comercios locales, e incluso protagonistas de las historias, en cada una de sus propuestas.

“Buscamos dialogar con diferentes actores vinculados a las artes, al espectáculo, a la gastronomía. La cara visible somos nosotros tres, pero después siempre tratamos de buscar alguien idóneo en la temática para profundizar, y siempre alguien participa de alguna forma, ya sea directa o indirectamente”, sostuvieron.

Lo que se viene para 2026

Siguiendo esta lógica de experiencias inmersivas, la primera gran apuesta de 2026 fue un tour erótico en el marco de San Valentín. La experiencia propuso abrir la puerta a prácticas que existen en Montevideo pero que suelen mantenerse en la intimidad: incluyendo la visita a un club swinger y una charla con sus protagonistas, una casona donde se desarrolla una experiencia de BDSM, muestras de arte erótico, un maridaje de vino y chocolate y una activación de energía sexual.

De cara al resto del año, además de su oferta actual, el emprendimiento pondrá foco en una propuesta vinculada al patrimonio cultural uruguayo, con el candombe y el tango como ejes centrales. La idea es desarrollar experiencias masivas en torno a hitos como La Cumparsita y el Día del Candombe.

“Todos esos elementos son patrimonio inmaterial de la humanidad, pero a veces pasan desapercibidos y lo que queremos es poner en evidencia porqué son tan importantes, y cómo se relacionan con la inmigración, la convivencia y nuestra identidad”, sostuvo Magallanes.

Además, trabajan en el desembarco en el interior del país, impulsados por un público que llega desde distintos departamentos para participar de sus propuestas. Según explicaron, es cada vez más habitual que quienes viajan a Montevideo para ver una obra o un espectáculo sumen un tour como parte del circuito turístico, al igual que padres que visitan a sus hijos que estudian en la capital y agregan estas experiencias a sus planes familiares.

Para concretarlo, señalaron, necesitarán mayor apoyo a nivel público que les permita replicar el modelo.

“Las cosas interesantes que pasan desapercibidas existen en todas las ciudades, en todo el mundo”. En esta línea creen que si hay personas que viajan a Montevideo en busca de experiencias distintas, también podría existir demanda en sus propias ciudades. Por eso, la estrategia es avanzar de forma gradual, probando temáticas que dialoguen con la identidad y los atractivos de cada localidad del interior.