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Cristhian Stuani se puso Girona al hombro y volvió a anotar un gol clave para salvar al equipo del descenso

Mirá el nuevo gol que marcó Cristhian Stuani, de 39 años, luego de entrar para jugar el segundo tiempo con Girona ante Real Sociedad

14 de mayo de 2026 21:01 hs
Video: ESPN

Con un nuevo gol de Cristhian Stuani Girona logró este jueves un empate vital contra Real Sociedad lo que hace salir a su equipo de la zona de descenso.

El pasado lunes, Stuani entró a falta de cinco minutos y logró otro empate clave, contra Oviedo que en esta jornada, ya descendido, cayó 2-0 contra Real Madrid (Federico Viñas fue titular y estuvo cerca del gol).

Este jueves, Real Sociedad se adelantó con un gol de Jon Martín (28'), pero Stuani, de 39 años, puso el 1-1 (66') que sigue dando aire a Girona.

El equipo catalán se queda con un punto sobre el descenso, que marca Mallorca con 39 unidades.

"Euforia máxima": las sensaciones de Christian Stuani, quien a sus 39 años marcó un gol que le da "vida" a Girona, que tiene "tres finales" para lograr la permanencia en LaLiga

El sacrificio físico que hará Cristhian Stuani para "el partido más importante de la historia del Girona"

"Es un buen punto", consideró el técnico del Girona, Míchel Sánchez, tras el encuentro.

Valencia y Rayo Vallecano tampoco pasaron del empate 1-1 en un reparto de puntos insuficientes para los dos equipos, que aún no tiene garantizada la permanencia.

"No me siento salvado, es imposible, ningún equipo de la parte media-baja de la clasificación pude darse por salvado", consideró el entrenador del Valencia, Carlos Corberán.

Valencia logró hacer tablas con un Rayo, que solo está un punto por encima del conjunto che.

Rayo Vallecano, que mira a la final de la Conference League el próximo 27 de mayo, no pudo sumar un triunfo que le hubiera servido, en un final de Liga apretadísimo, tanto sellar la permanencia como acercarse a la zona europea.

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Quedan dos fechas y los dos últimos clasificados perderán la categoría.

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