Pronóstico del clima en Uruguay: martes de calor en varias zonas del país

El clima en Uruguay para este martes 17 de febrero de 2026 se caracterizará por un ascenso de las temperaturas y un aumento de la inestabilidad hacia la tarde, según el pronóstico oficial del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet)

16 de febrero 2026 - 19:17hs
El tiempo, el clima, tormentas, nubes, lluvia, mal tiempo.
Foto: Leonardo Carreño

Zona Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, el cielo se presentará nuboso durante gran parte del día, con la formación de neblinas en las primeras horas de la mañana. Hacia la tarde y noche, la nubosidad persistirá y se prevén probables precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19°C y una máxima de 29°C, con vientos del sector Este que podrían alcanzar rachas de 40 km/h. Fuente: Inumet.

Zona Norte

Para los departamentos de Salto y Artigas, se anticipa una jornada calurosa con un incremento de la nubosidad. Se estiman precipitaciones que podrían alcanzar los 7 mm durante la tarde. Los termómetros marcarán una mínima de 22°C y una máxima de 30°C, bajo condiciones de alta humedad. Fuente: AccuWeather.

Zona Este

En la franja costera de Maldonado y Rocha, el tiempo se mantendrá mayormente estable durante la mañana, con cielos que irán de soleados a nubosos. En Punta del Este, las temperaturas se situarán entre los 20°C y los 25°C. No se descartan chaparrones aislados hacia el final del día debido al ingreso de humedad desde el océano. Fuente: AccuWeather.

Zona Oeste

En Colonia y Mercedes, se espera un martes inestable con cielos parcialmente nubosos y la ocurrencia de lluvias débiles. Las temperaturas en esta región irán desde los 20°C de mínima hasta alcanzar los 29°C de máxima. Los vientos soplarán de forma moderada desde el noreste con ráfagas de hasta 36 km/h. Fuente: Meteored.

Boletín oficial basado en jerarquía de fuentes: Inumet (Oficial) y Nimbus/AccuWeather (Privados), procesado por IA para El Observador.

Temas:

Uruguay Clima

