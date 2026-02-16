Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
algo de nubes
Martes:
Mín  21°
Máx  26°

Siguenos en:

/ ALIMENTOS

La balanza de los lácteos: Uruguay exportó por un monto récord e importó menos

Un trabajo del Inale detectó que el último año culminó con ingresos récord por exportaciones y hubo, a la vez, una caída en la inversión por lácteos importados

16 de febrero 2026 - 5:00hs
Cumple-10

El último año culminó con ingresos récord por exportaciones de lácteos desde Uruguay, dado un crecimiento del 13% con relación al registro de 2025, con una caída de 5% en la inversión por lácteos importados, según un informe del Instituto Nacional de Lácteos (Inale) titulado "Comercio de lácteos 2025: situación y perspectiva".

La facturación por exportaciones en el 2025 ascendió a US$ 965 millones, lo cual representa un aumento de 13% respecto al año anterior. Ese monto supera el máximo logro previo, logrado en 2022, con US$ 925 millones. Es, además, el segundo crecimiento consecutivo (luego del +0,5% de 2024 sobre 2023).

El aumento en la facturación en 2025 se dio por el aumento en el volumen colocado (2% con 1.637 millones de litros de leche entera) y en el precio por litro de la leche entera (11% con US$ 0,59 por litro de leche entera).

Más noticias
Agro en Punta: el encuentro de Rinaldi y Oddone.
AGRO EN PUNTA

Futbolito en Agro en Punta: el curioso mano a mano del ministro Oddone y el embajador de EEUU, Rinaldi

Conaprole anunció el cierre del Centro de Distribución que funcionaba en la antes Planta 14.
AGROINDUSTRIA

Conaprole señaló al sindicato como culpable del cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera

Como resumen, se colocaron más cantidades y se vendieron más productos que logran una mayor valorización de la leche.

Captura de pantalla 2026-02-12 194505

Los mercados para los lácteos

Siempre con base en el trabajo de los profesionales del Inale, Uruguay sigue posicionándose como un exportador de lácteos mundial, logrando insertarse en 82 países durante 2025.

Los destinos que concentraron el 70% de las exportaciones fueron: Argelia, Brasil, Mauritania, Chile y Rusia.

Brasil bajó su posición mientras que Argelia la aumentó.

Captura de pantalla 2026-02-12 195540

Leche en polvo entera por delante

  • Desde hace varios años, la leche en polvo entera es el principal producto de exportación y en 2025 representó el 69% de la facturación. Creció 19% en valor y 6% en volumen respecto al año anterior. El principal destino (49%) fue Argelia.
  • En segundo lugar, siguen los quesos representando el 9% de la facturación, la cual cayó 9% en valor y 15% en volumen respecto al año anterior. El 27% de los quesos exportados tuvo como destino Brasil.
  • En tercer lugar, se encuentra la manteca, cuya facturación por exportaciones representó el 8%. Esta cayó 6% en valor y 10% en volumen, respecto al año anterior. El 23% de las exportaciones fueron a Arabia Saudita.
  • La leche en polvo descremada es el cuarto bien de exportación y representó el 6% de la facturación. El 2025 cerró con una facturación de US$ 55 millones y 17.048 toneladas.

Lácteos importados

Si bien Uruguay es un gran exportador de lácteos, hay importaciones y en 2025 consideraron una inversión de US$ 29 millones, con una caída de 5% en la facturación con relación a 2024 y sigue siendo el monto más elevado el alcanzado en 2021 con US$ 38 millones.

La caída en 2025 sucede a dos años con crecimientos, 9% en 2023 y 13% en 2024.

Medido en volumen, el año pasado ingresaron 21,2 millones de litros de leche entera, 24% menos que en 2024.

Captura de pantalla 2026-02-12 194929
Temas:

Lácteos Uruguay Inale exportaciones Leche en polvo entera

Seguí leyendo

Las más leídas

Accidente fatal con tres muertos y tres heridos: familia que volvía del Carnaval de Artigas volcó en la ruta
SINIESTRO FATAL

Accidente fatal con tres muertos y tres heridos: familia que volvía del Carnaval de Artigas volcó en la ruta

Festejo de Central Español
TORNEO APERTURA

Central Español 2-1 Peñarol: duro tropezón del aurinegro en el Campus de Maldonado,el equipo de Diego Aguirre jugó un flojísimo partido

Inumet emitió una alerta amarilla
CLIMA

Inumet cesó su alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes"

Metsul advierte por masa de aire frío que trae condiciones típicas de otoño: cómo afecta a Uruguay
CLIMA

Metsul advierte por masa de aire frío que trae "condiciones típicas de otoño": cómo afecta a Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos