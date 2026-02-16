La balanza de los lácteos: Uruguay exportó por un monto récord e importó menos

El último año culminó con ingresos récord por exportaciones de lácteos desde Uruguay , dado un crecimiento del 13% con relación al registro de 2025, con una caída de 5% en la inversión por lácteos importados , según un informe del Instituto Nacional de Lácteos (Inale) titulado "Comercio de lácteos 2025: situación y perspectiva".

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La facturación por exportaciones en el 2025 ascendió a US$ 965 millones , lo cual representa un aumento de 13% respecto al año anterior. Ese monto supera el máximo logro previo, logrado en 2022, con US$ 925 millones. Es, además, el segundo crecimiento consecutivo (luego del +0,5% de 2024 sobre 2023).

El aumento en la facturación en 2025 se dio por el aumento en el volumen colocado (2% con 1.637 millones de litros de leche entera) y en el precio por litro de la leche entera (11% con US$ 0,59 por litro de leche entera).

AGROINDUSTRIA Conaprole señaló al sindicato como culpable del cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera

AGRO EN PUNTA Futbolito en Agro en Punta: el curioso mano a mano del ministro Oddone y el embajador de EEUU, Rinaldi

Como resumen, se colocaron más cantidades y se vendieron más productos que logran una mayor valorización de la leche .

Captura de pantalla 2026-02-12 194505

Los mercados para los lácteos

Siempre con base en el trabajo de los profesionales del Inale, Uruguay sigue posicionándose como un exportador de lácteos mundial, logrando insertarse en 82 países durante 2025.

Los destinos que concentraron el 70% de las exportaciones fueron: Argelia, Brasil, Mauritania, Chile y Rusia.

Brasil bajó su posición mientras que Argelia la aumentó.

Captura de pantalla 2026-02-12 195540

Leche en polvo entera por delante

Desde hace varios años, la leche en polvo entera es el principal producto de exportación y en 2025 representó el 69% de la facturación. Creció 19% en valor y 6% en volumen respecto al año anterior. El principal destino (49%) fue Argelia.

En segundo lugar, siguen los quesos representando el 9% de la facturación, la cual cayó 9% en valor y 15% en volumen respecto al año anterior. El 27% de los quesos exportados tuvo como destino Brasil.

En tercer lugar, se encuentra la manteca, cuya facturación por exportaciones representó el 8%. Esta cayó 6% en valor y 10% en volumen, respecto al año anterior. El 23% de las exportaciones fueron a Arabia Saudita.

La leche en polvo descremada es el cuarto bien de exportación y representó el 6% de la facturación. El 2025 cerró con una facturación de US$ 55 millones y 17.048 toneladas.

Lácteos importados

Si bien Uruguay es un gran exportador de lácteos, hay importaciones y en 2025 consideraron una inversión de US$ 29 millones, con una caída de 5% en la facturación con relación a 2024 y sigue siendo el monto más elevado el alcanzado en 2021 con US$ 38 millones.

La caída en 2025 sucede a dos años con crecimientos, 9% en 2023 y 13% en 2024.

Medido en volumen, el año pasado ingresaron 21,2 millones de litros de leche entera, 24% menos que en 2024.