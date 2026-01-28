Inale informó que pasó un año histórico, un 2025 en el que Uruguay produjo leche como nunca antes

Durante 2025, el último ejercicio anual completo, en los tambos de Uruguay se produjo leche y se la remitió a los complejos industriales por un volumen nunca antes conseguido , informó al inicio de esta semana el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El dato inyecta satisfacción en un sector habitualmente castigado por algunas adversidades que lejos están de desaparecer y siguen determinando incluso que persista el cierre de tambos, especialmente de sistemas productivos pequeños, de escala familiar.

Los datos de la remisión de leche en Uruguay permiten una lectura positiva al cierre de diciembre en 2025, con base en el análisis estadístico que realiza el Inale, dado que se registró un crecimiento en el volumen mensual y en el acumulado anual (que coincide esta vez con en el último año móvil).

GREMIALES DEL AGRO Rafael Ferber, presidente de la ARU, sobre el valor del dólar: "Es algo bastante frustrante"

El dato sobresaliente es, como se adelantó, que el cierre de remisiones en el último año superó no solo el registro del anterior (2.040 millones de litros en 2024), también marcó un récord con 2.207 millones de litros, mejorando la mejor marca previa en la historia, los 2.118 millones de litros de 2021.

El contexto

En 2025 la facturación por exportaciones de productos lácteos fue un 13% superior a la que se registró de enero a diciembre de 2024, con US$ 962,7 millones, quedando a un paso de la meta de los mil millones, informó el Inale.

Remisiones de leche siguen al alza

En diciembre de 2025 la gestión local de producción y remisión de leche hacia los complejos industriales (de remitentes y leche propia) aumentó 6,3% con relación al mismo mes de 2024.

En el reciente diciembre la remisión alcanzó los 200 millones de litros y esa marca es la mejor de la historia para el mes 12 del año, superando los 188 millones de litros de 2024.

Se encaderon, además, en un hecho sin antecedentes, cinco meses al hilo con 200 millones de litros o más remitidos.

Tomando en cuenta el lapso enero-diciembre de 2025, es decir el acumulado anual y a la vez último año móvil, la remisión creció 8,2% a 2.207 millones de litros comparando con esos 12 meses de 2024.

Captura de pantalla 2026-01-29 220535

Subas también con base en el traslado de sólidos

Si la medición en vez de hacerla en litros considera kilos de sólidos, comparando diciembre de 2025 con ese mes de 2024 hay un crecimiento de 7% al alcanzar los 15,2 millones de kilos de grasa + proteína.

El acumulado anual en 2025 y último año móvil da cuenta de 171,3 millones de kilos de sólidos, un 9,5% más que en igual lapso previo.

El dato

Con base en datos desde el ejercicio de 2002, el mejor registro mensual sucedió como se citó en octubre del año 2025 con 222 millones de litros y el más bajo ocurrió en mayo de 2003 con 68,7 millones de litros.

Sólidos en la leche

Contenido de grasa

Diciembre 2025: 3,88%

Diciembre 2024: 3,82%

Todo 2025: 3,96% (1% más que en todo 2024)

Contenido de proteína

Diciembre 2025: 3,47%

Diciembre 2024: 3,49%

Todo 2025: 3,58% (1% más que en todo 2024)

Inale: las últimas 10 campañas anuales

En 2025 se remitieron 2.207 millones de litros + 8,2% sobre 2024

En 2024 se remitieron 2.040 millones de litros - 3,5% sobre 2023

En 2023 se remitieron 2.114 millones de litros + 1,2 sobre 2022

En 2022 se remitieron 2.089 millones de litros - 1,4% sobre 2021

En 2021 se remitieron 2.118 millones de litros + 1,9% sobre 2020

En 2020 se remitieron 2.078 millones de litros + 5,5% sobre 2019

En 2019 se remitieron 1.970 millones de litros - 4,5% sobre 2018

En 2018 se remitieron 2.063 millones de litros + 7,2% sobre 2017

En 2017 se remitieron 1.924 millones de litros + 8,4% sobre 2016

En 2016 se remitieron 1.775 millones de litros - 10,1% sobre 2015

El mejor registro anual en este siglo fue el de 2025 y el más bajo se detectó en 2002 (1.109 millones de litros).

Fuente: Inale