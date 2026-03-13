Precio de la carne ovina rumbo a los US$ 7.500 y el cordero cerca de US$ 6 por kilo

En la última semana la tonelada exportada de carne ovina promedió los US$ 8.390 , un valor inédito que llevó el promedio de los últimos 30 días a US$ 7.448, un nuevo récord que llega en un momento de incertidumbre para el comercio, especialmente a los destinos de Medio Oriente que venían con demanda creciente.

En la primera semana de marzo, Brasil y la Unión Europea (UE) aparecen como los principales destinos.

Israel muestra una retracción interanual, posiblemente con un “efecto guerra”, que haya dificultado los envíos.

INFORME Fuerte ajuste en precios propuestos por el ganado gordo y se tranca el mercado

En lo que va del año Brasil es por amplio margen el principal destino, seguido por Israel y China, y con una participación de otros países de Medio Oriente que en su conjunto han sido relevantes, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Jordania.

Carne ovina, por las nubes

En lo que va del 2026 se llevan exportadas 2.279 toneladas de carne ovina a un precio promedio de US$ 7.005.

Esto representa una contracción de 29% en volumen y lleva el promedio anual 37% por encima de los US$ 5.127 por tonelada de marzo 2025 y 70% por encima del promedio de US$ 3.849 hace dos años.

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El cordero, también por las nubes

Sostenido por el histórico valor de la carne ovina en el exterior el precio promedio de los corderos camina lentamente hacia los US$ 6 por kilo de carcasa, con un rango de precios muy acotado y poca variabilidad entre plantas.

En la grilla de ACG subió un centavo en la última semana a US$ 5,77 y en las referencias de precios de hacienda de INAC esta semana subió 1,4% desde los US$ 5,89 de la semana anterior hasta US$ 5,95.

Vuelve a despegarse del novillo, que bajó por primera vez en 10 semanas, y queda a solo cinco centavos de una referencia histórica de US$ 6 por kilo.

A pesar del precio excepcionalmente alto no se ven incrementos en los pesos de carcasa, manteniéndose en estándares históricos por debajo de los 17 kilos.

La faena ovina semanal cayó a 11.281 cabezas y está 15% abajo del acumulado de 2025 hasta la primera semana de marzo con unas 20 mil cabezas menos que en 2025 según los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) esta semana.

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Lanas camino a los US$ 13 en Australia

El mercado de lana australiano resistió una nueva inyección de oferta, la inestabilidad por la guerra en Medio Oriente y el fortalecimiento de la moneda local –que habitualmente tiene una influencia bajista– y volvió a levantar los precios en los remates de la última semana.

El Indicador de Mercados del Este (IME) subió 2,8% en la semana, de US$ 12,37 a US$ 12,72 y lo hizo a pesar de una baja en la última jornada de remates desde el techo de US$ 12,81 por kilo base limpia marcado el miércoles.

Las lanas finas encabezaron las subas y en el sector de lanas Cruza y Corriedale, las que más subieron en el último año, se registró un mínimo ajuste.

En el mercado local la operativa de negocios se calmó en las últimas dos semanas, por un lado porque con importantes volúmenes de ventas desde fines del año pasado la oferta ha ido disminuyendo.

Y por otra parte, en muchos casos los productores tienen aspiraciones de precios superiores a las que propone la demanda, en particular por lotes de lana Merino súper fina y con certificaciones.

Las referencias por lotes Merino súper fino de menos de 16 micras con certificación RWS alcanzan referencias por encima de US$ 12 el kilo vellón y US$ 7,50 para lotes en el eje de las 19 micras acondicionados con grifa verde.