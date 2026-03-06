Exportaciones de carne ovina de Uruguay golpeadas por la guerra en Medio Oriente

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán golpea a las exportaciones de carne ovina hacia el Medio Oriente . Las distorsiones en el transporte encienden una luz amarilla para las colocaciones que se han dado hasta ahora a precios récord , en una semana que revalidó los precios de la lana y la hacienda.

En lo que va del año Israel y varios países de Medio Oriente han sido los principales destinos de la carne ovina uruguaya, con el 58% del volumen embarcado en febrero repartido entre Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Egipto, Jordania y Líbano.

Israel representó el 15% del total exportado en el primer bimestre, con 313 toneladas y viene siendo el segundo principal destino detrás de Brasil, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Otros mercados en la zona han tenido relevancia en lo que va del año para la exportación de carne ovina, como Arabia Saudita, con 158 toneladas; Omán con 136 toneladas; Emiratos Árabes Unidos con 118 toneladas; y Jordania con 37 toneladas.

Todos estos destinos están o bien aislados por el cierre del Estrecho de Ormuz que da acceso al Golfo Pérsico o distorsionados por las acciones bélicas en la zona.

“Las cargas de todo lo que está yendo a Medio Oriente hay que bajarlas en puertos anteriores y eso es una enorme complicación; la consecuencia inmediata es la suba de fletes, no te pueden asegurar la mercadería, barcos que se saltean puertos, falta de espacio. Todo esto va a durar lo que dure el conflicto”, describió un exportador.

La situación está afectando los pagos de los negocios acordados, así como los embarques futuros a Israel. “El mercado venía firme en precios por la escasez de materia prima y ese sigue siendo el problema principal”, señaló una fuente industrial consultada.

WhatsApp Image 2026-03-06 at 14.52.23 (1)

La medida del gigante danés Maersk

Este miércoles el gigante danés Maersk suspendió “con efecto inmediato” el transporte marítimo en numerosos países de Medio Oriente, aunque se permitirá agendar el transporte de alimentos, medicinas y otros “bienes esenciales”.

La medida de Maersk afecta temporalmente las reservas de carga de contenedores hacia y desde Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Catar y Bahréin entre otros países.

“Sé que hay pendiente varios embarques a Medio Oriente, unas 400 toneladas en cortes a esa zona. Y hay dificultades y los contenedores han subido de precio al doble”, comentó el bróker Jorge Dimu.

Tanto Dimu como otros industriales y exportadores consultados remarcaron la dificultad logística y el fuerte incremento de costos que trae aparejado este conflicto, con un precio del petróleo en plena suba que se disparó 37% desde febrero.

Hacienda ovina, faena y precio de exportación

En el mercado de ganado los ovinos mantienen la firmeza, con flechas hacia arriba para el cordero que subió tres centavos a US$ 5,76 por kilo al tiempo que se mantuvieron estables los precios de las ovejas en un promedio de US$ 4,78 y US$ 4,83 los capones.

En la última semana el precio de exportación fue de US$ 7.501 por tonelada y el promedio de febrero rozó los US$ 7 mil, el mayor precio mensual histórico: US$ 6.978 por tonelada, 50% más que en febrero de 2025.

La faena ovina subió por segunda semana y superó las 15 mil cabezas. Fue la más alta en cinco semanas y estuvo dominada por un 59% de corderos -9.074 animales-, la mayor proporción en dos meses.

En febrero la faena mensual fue la más baja en ocho meses con 45.954 cabezas según los datos del INAC, 21% inferior a la del mismo mes del año anterior y menos de la mitad que en febrero de 2024.

En el acumulado anual se llevan faenados 109.493 ovinos, 22% menos que hace un año.

WhatsApp Image 2026-03-06 at 14.52.23 (2)

Séptima semana de suba en el mercado de lanas

El mercado lanero australiano cerró la semana con precios al alza por séptima semana seguida con un promedio de US$ 12,37 por kilo base sucia según el indicador australiano IME, una suba de 1% semanal a pesar de haber bajado desde US$ 12,39 en la primera jornada de remates de la semana por la influencia del tipo de cambio.

El incremento del IME es de 65% en los últimos 12 meses y 15% en los dos primeros meses de 2026 hasta un nivel récord desde mayo de 2019.

La suba fue mucho mayor en dólares australianos, casi 3% por el debilitamiento de la moneda local frente a la divisa estadounidense.

La tracción de la demanda por la limitada oferta de lotes de lana Merino de mejor calidad, principalmente desde China, que se expresó en un altísimo nivel de colocación de 98% de los 37.212 fardos ofrecidos en dos días de remates.

En el mercado local las propuestas de valores se mantienen algo distanciadas de las que validan los productores y se registran pocas operaciones con una oferta limitada por la postura vendedora pero también reducida por la colocación fluida de los últimos meses.

Los rangos de valores de los negocios concretados se encuentran en el eje de US$ 8,50 por kilo vellón para lanas certificadas de 19,5 micras, de US$ 8 por kilo para lotes Merino de 20 a 20,5 micras con certificaciones, US$ 6,50 para lanas de 22 micras y en el rango de US$ 1,75 a US$ 2,5 por kilo para lanas Corriedale de 27 y 28 micras.