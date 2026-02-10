Los ingresos por las exportaciones del rubro ovino tuvieron un enero ideal

Rubro ovino: un arranque de año ideal si se observan los ingresos por exportaciones.

El inicio de 2026, concluido enero, muestra un muy fuerte crecimiento en los ingresos de divisas al país por las exportaciones generales del rubro ovino , cuantificado en +32,1% con relación a las de enero de 2025 , alcanzando los US$ 29,5 millones, actualizó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) .

Con base en datos brindados a El Observador desde el SUL –en todos los casos se trata de cifras de las exportaciones cumplidas proporcionadas por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)–, en el caso del subrubro lana y subproductos hubo una suba de 22,5%, acumulando US$ 17 millones.

La exportación de lana general consideró 2,9 millones de kilos (- 21,2%) por US$ 15,3 millones (+ 18,6%) y los destinos principales –medido en dólares– fueron China (50% del total logrado) e Italia (15%).

En el otro subrubro principal se exportaron 1,76 millones de kilos de carne ovina con hueso congelada (+ 21,1%) a cambio de US$ 12,4 millones (+ 47,3%).

Brasil con el 30% e Israel con el 17% fueron los principales destinos (medido eso en dólares).

Si se divide con base en el tipo de carne, en enero la colocación de carne congelada con hueso reportó US$ 10,1 millones (+ 44,2%) y la de carne congelada sin hueso US$ 2 millones (+ 85,9%), con una participación marginal o nula de subproductos, carnes enfriadas con y sin hueso y otros.

Los destinos clave para la carne ovina, en el segmento de mayor incidencia (congelada con hueso), fueron Brasil (30%), Israel (21%) y China (12%).

En carne congelada sin hueso están al tope Países Bajos (41%), Brasil (33%) y China (9%).

La lana y la carne

En enero de 2026 la participación de lana y subproductos se mantiene por encima de la participación de carne ovina dentro del total de las exportaciones del rubro ovino, con el 57,6% y el 42,2%, respectivamente, con nula o casi nula incidencia de ovinos en pie y pieles ovinas.

Antecedentes en las exportaciones del sector

Las exportaciones de lana y subproductos registraron en 2025, respecto a 2024, una suba del 10,4% (totalizando US$ 174,3 millones) y las de carne crecieron un 6,7% (US$ 71,9 millones).

Considerando todos los rubros (los citados más otros de incidencia menor como ovinos en pie y pieles ovinas), en 2025 ingresaron US$ 246,5 millones, es decir +9,4% respecto a 2024.

El mejor registro data de 2018 con US$ 327,4 millones logrados por exportaciones totales del rubro ovino, con el menor monto en 2020, US$ 186,9 millones.

La majada de Uruguay

Con base en datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), obtenidos de las declaraciones juradas de los productores, en 2025 se contabilizaron en el país 4.752.400 cabezas de ovinos (con una caída de 14,1% respecto al dato de 2024) en manos de 21.597 tenedores.

Un estudio del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) informó que el récord de existencias ovinas sucedió en 1991 con 26 millones de animales, tras lo cual comenzó a caer.