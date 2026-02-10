Uruguay debutó en un torneo sub 17 en Argentina con victoria: el perfil de las nuevas selecciones juveniles, con mayoría de futbolistas de Nacional

La selección uruguaya sub 17 debutó con una victoria 2-1 ante Bolivia en el Torneo Jóvenes Promesas , que se disputa del 8 al 15 de febrero en Córdoba, Argentina.

Facundo Martínez y Thiago Brizuela anotaron los goles para la celeste, que comenzó con el pie derecho el torneo que disputan ocho selecciones y dos equipos , el anfitrión Talleres y Athletico Paranaense de Brasil.

Uruguay forma parte del grupo B del torneo junto a Bolivia, Ecuador, Paraguay y Paranaense. Disputará cuatro partidos en la primera fase, incluyendo un partido contra Perú, rival del grupo A (integrado también por Argentina, Chile, Talleres y Venezuela ). El ganador de cada grupo disputará una final.

Para este torneo el entrenador de la selección uruguaya sub 17, Ignacio González , convocó a 23 futbolistas. Ocho de ellos , un tercio de la convocatoria, son futbolistas de Nacional .

Estos jugadores participarán del Torneo Jóvenes Promesas en Córdoba.



Estos jugadores participarán del Torneo Jóvenes Promesas en Córdoba.



Parten el domingo y disputarán partidos durante toda la semana. Se podrán ver por YouTube #ElEquipoQueNosUne — Selección Uruguaya (@Uruguay) February 7, 2026

El perfil de las juveniles uruguayas sub 16 y sub 17

El tricolor viene de salir campeón de la tabla general de formativas por amplio margen. Ganó en cuatro de las cinco categorías (U14, U16, U17 y U19) y le sacó 76 puntos de ventaja a Peñarol, que solo ganó en la U15.

Esta superioridad también se ve reflejada en las convocatorias de las juveniles, sobre todo en las categorías más tempranas. Para las últimas prácticas de la sub 16, dirigida por Diego Pérez, el albo también fue el equipo con más convocados, seis.

En ambos casos Peñarol quedó en el segundo lugar: para la 17 aportó cuatro jugadores, y para la 16 cinco.

Con estos futbolistas empezará el año la que fuera la - en 2025.



Con estos futbolistas empezará el año la que fuera la - en 2025.



Se prepararán para competir en 2027 en el Sudamericano - #ElEquipoQueNosUne — Selección Uruguaya (@Uruguay) February 4, 2026

Defensor Sporting, tercero en la tabla de formativas de este año, también quedó tercero en la lista de convocados de la sub 17, con tres futbolistas. Sin embargo, en la sub 16 solo aportó dos, por detrás de Montevideo City Torque (con cuatro) y Boston River (con tres).

Estas dos sociedades anónimas han ganado fuerza en los listados juveniles: Torque aportó dos juveniles más a la sub 17 y Boston River uno. Se suman a Albion, que cuenta con un jugador en cada lista. Racing, en tanto, aportó dos jugadores a la sub 16.

Del lado de los clubes sociales, Wanderers es el otro club que cuenta con presencia en los dos listados, con dos futbolistas en cada uno. Liverpool solo tiene a dos jugadores en la 17 y Danubio sumó a dos para la 16.

En total diez clubes aportaron jugadores a estas dos selecciones juveniles. Nacional cuenta con 14 de los 50 convocados (el 28%) y Peñarol con nueve (18%). Tercero quedó Torque, que aportó seis deportistas, por delante de Defensor con cinco, y Boston River y Wanderers con cuatro.

Con estos goles de Facundo Martínez y Thiago Brizuela la - debutó en el 'Torneo Jóvenes Promesas' — Selección Uruguaya (@Uruguay) February 10, 2026

Torque, el líder de una sub 20 sin futbolistas de Nacional

En la reciente convocatoria de la selección uruguaya sub 20, para entrenar en el Complejo Celeste del 9 al 11 de febrero, no hubo futbolistas de Nacional entre los 21 llamados.

La razón de la ausencia de los jugadores tricolores se debe a que están preparando la Libertadores sub 20, y un acuerdo con la selección para no convocarlo en estas semanas.

En ese listado el líder fue Torque, con seis representantes, por delante de Peñarol con cinco. Ambos equipos fueron los finalistas de la Tercera División, que se terminó llevando el carbonero.

Danubio, Defensor Sporting y Albion son los otros tres clubes con más de un futbolista entre los convocados, con dos cada uno. Wanderers y Boston River se unen a los cinco antes mencionados como los únicos con representantes en las tres convocatorias, con un futbolista cada uno en la 20. Racing repite en dos listas, con un futbolista en la 20.

El único equipo con un representante no presente en los anteriores dos listados es Deportivo Maldonado, que también aportó un jugador a esta última convocatoria.

Varios clubes tradicionales como River Plate, Rentistas, Progreso, Fénix, que históricamente tuvieron representación en las selecciones juveniles, no tienen representantes en ninguna de las listas.

Lista de Diego Pérez para la próxima semana de entrenamientos.



Lista de Diego Pérez para la próxima semana de entrenamientos.



Trabajarán de lunes a miércoles en el Complejo Celeste #ElEquipoQueNosUne — Selección Uruguaya (@Uruguay) February 6, 2026

La cantidad de convocados por equipo a las últimas tres citaciones de las juveniles uruguayas

EQUIPO CANTIDAD DE CONVOCADOS CONVOCADOS EN SUB 20 CONVOCADOS EN SUB 17 CONVOCADOS EN SUB 16 Nacional 14 0* 8 6 Peñarol 14 5 4 5 Montevideo City Torque 12 6 2 4 Defensor Sporting 7 2 3 2 Boston River 5 1 1 3 Wanderers 5 1 2 2 Danubio 4 2 0 2 Albion 4 2 1 1 Racing 3 1 0 2 Liverpool 2 0 1 0 Deportivo Maldonado 1 1 0 0

* No fueron convocados jugadores de la sub 20 porque se preparan para la Copa Libertadores sub 20