Nacional ya conoce a sus rivales para la Copa Libertadores sub 20; mirá cómo quedaron los grupos

Los tricolores clasificaron como campeones uruguayos de sub 19, equipo dirigido por Santiago Espasandín, y que en las finales tuvo a jugadores que ya alternaron en Primera como Paolo Calione, Tomás Viera, Agustín Dos Santos, Román Clematte y Pavel Núñez.
Nacional fue el primer equipo uruguayo en ganar la Copa Libertadores sub 20 en el año 2018, la cuarta edición, que se realizó en Uruguay.
El otro equipo uruguayo que la ganó fue Peñarol, en 2022, cuando se disputó en Ecuador.
Con nueve ediciones hasta el momento, el máximo ganador del certamen es Flamengo, al ganar las dos últimas, siendo el actual bicampeón.