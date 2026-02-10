Dólar
Nacional ya conoce a sus rivales para la Copa Libertadores sub 20; mirá cómo quedaron los grupos

Nacional, el primer equipo uruguayo en ganar la Copa Libertadores sub 20 en el año 2018, ya conoce a sus rivales para la nueva edición

10 de febrero 2026 - 13:52hs
La sub 19 de Nacional campeona en 2025

Los grupos de la Copa Libertadores sub 20 2026

La Conmebol realizó este martes el sorteo de grupos de la Copa Libertadores sub 20 de Ecuador, en la que Nacional será el representante uruguayo entre los 12 equipos que disputarán el certamen.

Los tricolores fueron sorteados en el Grupo C junto a Belgrano de Córdoba, Santiago Wanderers de Chile y Liga de Quito, uno de los equipos locatarios.

En el Grupo A quedaron Flamengo, bicampeón vigente, Independiente de Medellín, Bolívar y Estudiantes de Mérida de Venezuela.

Mientras que en el Grupo B están Palmeiras, Sporting Cristal, Olimpia y Universidad Católica de Ecuador.

Emmanuel Gigliotti y Luis Suárez
NACIONAL

El mensaje de Luis Suárez para el Puma Emmanuel Gigliotti, compañeros en Nacional, tras la importante decisión con su carrera

El homenaje de Nacional a Juan Carlos de Lima
NACIONAL

El homenaje de Nacional a Juan Carlos de Lima: "Un jugador que alcanzó la gloria máxima con la camiseta tricolor"; mirá el video

El torneo se jugará desde el 7 al 22 de marzo en Quito.

Los tricolores clasificaron como campeones uruguayos de sub 19, equipo dirigido por Santiago Espasandín, y que en las finales tuvo a jugadores que ya alternaron en Primera como Paolo Calione, Tomás Viera, Agustín Dos Santos, Román Clematte y Pavel Núñez.

Nacional fue el primer equipo uruguayo en ganar la Copa Libertadores sub 20 en el año 2018, la cuarta edición, que se realizó en Uruguay.

El otro equipo uruguayo que la ganó fue Peñarol, en 2022, cuando se disputó en Ecuador.

Con nueve ediciones hasta el momento, el máximo ganador del certamen es Flamengo, al ganar las dos últimas, siendo el actual bicampeón.

Nacional Copa Libertadores sub 20 Ecuador Liga de Quito

