El mensaje de Luis Suárez para el Puma Emmanuel Gigliotti, compañeros en Nacional, tras la importante decisión con su carrera

le envió un afectuoso saludo a través de sus redes sociales a Luis Suárez Emmanuel Gigliotti, su excompañero en Nacional, quien a sus 38 tomó una importante decisión con su carrera deportiva.
Tras conocerse la noticia de su retiro, Suárez le dejó un mensaje en sus redes sociales a su excompañero del Nacional campeón de 2022, cuando el Pistolero volvió a los tricolores y el Puma era uno de los atacantes del equipo.
“¡Felicitaciones por tu carrera PUMITA!”, le escribió el goleador celeste.
Emmanuel Gigliotti y Luis Suárez
“¡Un orgullo haber compartido plantel contigo. Me quedo con lo gran persona que sos! ¡Éxitos para lo que viene!”, agregó.
Ambos delanteros compartieron siete partidos juntos en Nacional, en el equipo de Pablo Repetto que fue campeón uruguayo y al que Suárez llegó para el segundo semestre.
Se retiró el Puma Gigliotti
Este lunes, Emmanuel Gigliotti confirmó que se retiró del fútbol. Se trata de un futbolista que dejó un grato recuerdo tras su pasaje por Nacional.
whatsapp-image-2023-10-15-at-20-13-12-jpeg..webp
Emmanuel Gigliotti
Federico Gutiérrez
Campeón del Torneo Clausura, Intermedio y del Uruguayo 2022, el delantero anotó 21 goles con la camiseta alba.
En cinco clásicos que disputó contra Peñarol, le convirtió un tanto en el empate 2-2 por la Serie Río de la Plata.
Además de los tricolores, Gigliotti jugó entre otros en San Lorenzo de Almagro, Boca Juniors, Novara de Italia, Independiente, y León y Toluca de México.
zabala-jpg..webp
Emmanuel Gigliotti, Diego Polenta, Christian Almeida, Federico Martínez, Diego Rodríguez, Leandro Lozano y Maximiliano Perg aparecen junto a Diego Zabala en su fiesta de cumpleaños
Este lunes, Gigliotti brindó una entrevista al programa Todo Pasa de Urbana Play y confirmó que se retiró del fútbol.
"Tomé la decisión teniendo todavía oportunidades. Por suerte, para mi ego, me siguieron llamando clubes. Físicamente yo me sentía bien, lo que pasa es que me cansé un poco", dijo el Puma.