El homenaje a Nacho en el Campeón del Siglo, el hincha de Peñarol que murió hace tres años en las afueras de la Cataldi: el pedido de justicia de su madre y cómo sigue el caso con un posible "encubrimiento"

Juan Ignacio Suárez , Nacho, el hincha de Peñarol que falleció hace tres años por las heridas ocurridas al quedar incrustado en un tejido de las afueras del Campeón del Siglo, fue homenajeado este 13 de mayo en el estadio carbonero, con una bandera que se desplegó en la tribuna y también en el lugar de los trágicos hechos ocurridos en la previa de un partido.

Como informó El Observador, cuando aquel día Ignacio llegó a la puerta del CDS, para el partido Peñarol vs Wanderers por el Torneo Apertura, no pudo entrar . Tenía dos petacas de whisky en la mano y el personal de seguridad le invalidó la entrada al pasarla por el código QR.

El procedimiento quedó registrado en las cámaras de reconocimiento facial que mostraron cómo el personal le anuló el ticket y no le permitió el ingreso al estadio.

El homenaje a Nacho en el Campeón del Siglo, a tres años de la muerte del hincha de Peñarol

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El cruce entre Alejandro Fantino e Ignacio Ruglio luego de un comentario en Llenos de Mística en el streaming de El Observador

A los 10 minutos, según el relato de la familia, Ignacio vio que otros hinchas saltaron la reja para colarse y él también lo intentó entre las puertas E y F de la tribuna Cataldi. "Lo que dicen los testigos es que cuando Nacho está arriba de la reja viene la policía y le hace una llave en el cuello y le pegan. Hay varios testigos que dicen que le dan un palazo en la cabeza y en el cuerpo. Eso sale en la autopsia, que tiene unas lesiones laterales", explicó el abogado de la familia Gastón Cambre.

El parcial carbonero tenía 21 años en el momento de su muerte, la que fue denunciada y llevó a un caso judicial que sigue abierto a la espera de conocer la verdad.

La familia de Nacho pide justicia porque entiende que hubo un mal accionar en el procedimiento policial.

“Una de las peores investigaciones científicas de la historia”

El abogado defensor de la familia de Ignacio Suárez, Rodrigo Rey, tiene expectativas de que el caso pueda avanzar, si bien destacó que hubo muchas “omisiones” en la que es catalogada como “una de las peores investigaciones científicas de la historia”.

Nacho Suárez Plaqueta que colocó la Barra Ámsterdam a un año de la muerte del hincha de Peñarol Nacho Suárez

“Si bien nosotros tenemos expectativas, porque la audiencia que se celebró en octubre del 2025 reveló con mucho tino, precisión y con un detalle profesional exhaustivo por parte de la doctora (Silvia) Porteiro todas y cada una de las omisiones que tuvo esta investigación, incluso puede ser calificable como una de las peores investigaciones científicas de la historia reciente porque no se aplicó el protocolo de muerte violenta y porque esencialmente se omitieron todas las comunicaciones requeridas en ese tipo de casos entre autoridades policiales, ni siquiera se resguardó científicamente la escena y para colmo de todos los hechos, luego, posteriormente, meses después, esa verja es retirada por parte de la institución, suprimiendo de esa forma la posición de una evidencia, lo que a todas luces complejiza y sella la suerte de un posible diligenciamiento reconstructivo del hecho”, señaló.

“Entre todas esas omisiones, entre las que se incluye en una investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos por supresión de evidencia fotográfica de la autopsia, entre todas esas omisiones que se incluyen los testigos que se presentaron, las citaciones que se practicaron y que debieron ser vehiculizadas a través de una audiencia de garantías por parte de la víctima, cuando el fiscal Machado en su oportunidad era el fiscal titular, entre todas esas omisiones al menos tenemos una certeza: es el camino que encuadró la doctora Porteiro en octubre del 2025 cuando dijo que se trataba de una de las peores investigaciones científicas, pero que justamente todas estas omisiones eran un laberinto para llegar también a los responsables, porque primero deberíamos determinar investigativamente por qué se omitió deliberadamente tratar este hecho como una muerte violenta para recién después abordar el procedimiento negligente y brutalmente abusivo que determinó la muerte de Nacho, a nuestro juicio en un hecho calificable como homicidio”, agregó Rey.

Para el abogado, luego de la audiencia de octubre pasado se abrieron, dos grandes núcleos investigativos.

"Encubrimiento"

“El primero está referido a hipótesis que podría encuadrar perfectamente dentro de la figura del encubrimiento, que van mucho más allá de la omisión del deber de denunciar, a la omisión contumaz de funcionarios que no cumplieron sus deberes, que incumplieron la ley de procedimiento policial deliberadamente”, comentó.

Peñarol vs Wanderers Torneo Apertura Campeón del Siglo: Justicia por Nacho Peñarol vs Wanderers Torneo Apertura Campeón del Siglo: Justicia por Nacho

“A pesar de que en un pedido de informe que nosotros hicimos en febrero del 2026 que fue respondido parcialmente en marzo del 2026 y nos dijeron en ese pedido de informe que ningún oficial participante de ese operativo fue sumariado, ni instruido, ni llamado a declarar, ni existen registros investigativos sobre los hechos, es decir, para la Policía desde el punto de vista administrativo nada sucedió el 13 de mayo del 2023. A pesar de eso, la doctora Porteiro sostiene exactamente lo contrario, que es el cúmulo o uno de los cúmulos de irregularidades investigativas y científicas más estridentes que ha podido presenciar en su vida profesional”, sostuvo Rey.

Para el abogado, “ahí hay un problema”. “La respuesta que dio el Ministerio del Interior sobre los hechos del 13 de mayo del 2023 y las omisiones posteriores a nivel administrativo están en contradicción con las afirmaciones de la fiscal. Eso ya devela que hay un núcleo de investigación autónomo y propio que tiene que ver justamente con el encubrimiento”.

El “dolor” y pedido de justicia de la madre de Nacho Suárez

La familia del hincha aurinegro sigue a la espera de que se haga justicia por el fallecimiento de su hijo. “Estos tres años, la verdad, han sido muy dolorosos para mí como mamá y para la familia”, dijo la madre de Nacho al cumplirse un nuevo año sin su hijo.

Manifestación de hinchas de Peñarol para recordar la muerte de Ignacio Suárez Manifestación de hinchas de Peñarol para recordar la muerte de Ignacio Suárez

“Desde aquel día que nos avisaron que él ya no iba a volver más, han sido más que dolorosos, es como una tortura. Creer que él va a volver en algún momento y que pasan los días y no vuelve, eso duele. Pero bueno, ese dolor es la fuerza que da para poder seguir confiando y creyendo en que en algún momento se va a hacer justicia y que los responsables van a pagar. No me voy a dar por vencida, ni mucho menos bajar los brazos”.

“Es una lucha constante y diaria todos los días para que paguen, para que paguen esas personas que le quitaron la vida”, dijo la madre, quien señaló que la actuación de la justicia “deja mucho que desear”.

“En estos tres años no hemos tenido prácticamente ningún avance. Esas personas siguen libres, siguen haciendo su vida, siguen haciendo la de ellos. Y ni siquiera los han llamado para declarar, ni mucho menos, siguen trabajando, siguen haciendo, sabe Dios, lo que con otras personas”.

La familia de Nacho pide que “se empiece a trabajar e investigar”.

“Que tomen el caso en serio y no que nos llenen en palabras en supuestas promesas de que van a empezar el caso, que es prioridad”, dijo la madre. “Que sinceramente se pongan la mano en el corazón y vean el dolor que la familia está sintiendo. Especialmente yo como la mamá de Nacho. La manera en que le quitaron la vida no era justa. Y no se lo deseo sinceramente a ningún otro pibe que por querer ir a ver a su cuadro jugar, termine muerto por la represión de la Policía. Pido eso. Pido que la justicia empiece a investigar, empiece a tomar las cosas serias que realmente le hicieron”.