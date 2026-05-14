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Un hombre está grave tras ser golpeado en la cabeza con un bate de béisbol en Sayago: detuvieron al agresor

En la escena de los hechos la Policía detuvo a un hombre de 23 años con varios antecedentes penales, quien portaba un bate de béisbol en las manos

14 de mayo de 2026 12:14 hs
Policía
Foto: Gastón Britos/FocoUy

Un hombre de 32 años terminó grave tras ser golpeado por un bate de béisbol en el barrio Sayago, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

El incidente ocurrió en la tarde del miércoles en la intersección de las calles Arangua y Lafayette. Personal policial concurrió hasta el lugar y allí encontró a la víctima con una lesión visible en la cabeza.

Producto de esto, fue trasladado a un centro médico cercano y posteriormente derivado a otro donde se le diagnosticó un "traumatismo encéfalo craneal".

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En la escena de los hechos la Policía detuvo a un hombre de 23 años con varios antecedentes penales, quien portaba un bate de béisbol en las manos.

En diálogo con los oficiales, les manifestó haber utilizado el objeto contra el hombre de 32 años para "defenderse de una agresión previa".

Policía Científica realizó los relevamientos correspondientes en la escena del crimen.

El caso está en manos de la Fiscalía de Flagrancia de 13º Turno, que dispuso la conducción del detenido a sede fiscal.

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