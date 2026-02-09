El exgoleador de Nacional que decidió retirarse del fútbol tras una gran carrera
Llegó el momento de dejar de jugar y el futbolista tomó la determinación que venía estudiando
9 de febrero 2026 - 17:32hs
Nacional en el Gran Parque Central Diego Battiste
Nacional tuvo la jornada de este lunes libre luego de haber vencido en su debut a Boston River en Florida este domingo por 2-1 en un encuentro complicado que sirvió para debutar en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026.
Para los tricolores era importante el triunfo teniendo en cuenta que venían de perder la final de la Supercopa Uruguaya contra su acérrimo rival, Peñarol.
En ese contexto, el plantel volverá este martes a la Ciudad Deportiva Los Céspedes para comenzar a preparar el encuentro por la segunda fecha que se disputará el próximo sábado a la hora 20.30 ante Racing en el Gran Parque Central.
Se retiró el Puma Gigliotti
Este lunes, Emmanuel Gigliotti confirmó que se retiró del fútbol. Se trata de un futbolista que dejó un grato recuerdo tras su pasaje por Nacional