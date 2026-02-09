Dólar
El exgoleador de Nacional que decidió retirarse del fútbol tras una gran carrera

Llegó el momento de dejar de jugar y el futbolista tomó la determinación que venía estudiando

9 de febrero 2026 - 17:32hs
Nacional en el Gran Parque Central
Nacional en el Gran Parque Central

Nacional tuvo la jornada de este lunes libre luego de haber vencido en su debut a Boston River en Florida este domingo por 2-1 en un encuentro complicado que sirvió para debutar en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Para los tricolores era importante el triunfo teniendo en cuenta que venían de perder la final de la Supercopa Uruguaya contra su acérrimo rival, Peñarol.

En ese contexto, el plantel volverá este martes a la Ciudad Deportiva Los Céspedes para comenzar a preparar el encuentro por la segunda fecha que se disputará el próximo sábado a la hora 20.30 ante Racing en el Gran Parque Central.

Se retiró el Puma Gigliotti

Este lunes, Emmanuel Gigliotti confirmó que se retiró del fútbol. Se trata de un futbolista que dejó un grato recuerdo tras su pasaje por Nacional

Campeón del Torneo Clausura, Intermedio y del Uruguayo 2022, el delantero anotó 21 goles con la camiseta alba.

En cinco clásicos que disputó contra Peñarol, le convirtió un tanto en el empate 2-2 por la Serie Río de la Plata.

Emmanuel Gigliotti
Además de los tricolores, Gigliotti jugó entre otros en San Lorenzo de Almagro, Boca Juniors, Novara de Italia, Independiente, y León y Toluca de México.

Este lunes, Gigliotti brindó una entrevista al programa Todo Pasa de Urbana Play y confirmó que se retiró del fútbol.

"Tomé la decisión teniendo todavía oportunidades. Por suerte, para mi ego, me siguieron llamando clubes. Físicamente yo me sentía bien, lo que pasa es que me cansé un poco", dijo el Puma.

