La foto reveló la causa de la dramática caída que sufrió Lindsay Vonn, la figura del esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno
La brillante ateta estadounidense fue llevada en helicóptero a un hospital de Treviso
9 de febrero 2026 - 18:27hs
La múltiple campeona y figura indiscutida del esquí alpino mundial, la estadounidense Lindsey Vonn, sufrió este domingo una grave caída durante la prueba de descenso en el segundo día de acción durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.
Esta tremenda caída que la dejó con una fractura en una pierna y truncó su regreso al máximo evento internacional.
Vonn, de 41 años, fue trasladada a cuidados intensivos en un hospital en Treviso, decisión que, según el equipo de Estados Unidos, responde más a motivos de privacidad que a la gravedad clínica.
La foto obtenida en el instante mismo del accidente, muestra a la estrella estadounidense descendiendo la pista de Cortina d’Ampezzo, con su brazo derecho al lado equivocado del poste.
El impacto resultó tan violento que el marcador plástico se partió, lo que generó una inmediata pérdida de control y la caída de Vonn.
El cuerpo de la esquiadora giró unos 180 grados antes de quedar tendida sobre la nieve, en una escena descrita como impactante por quienes presenciaron el accidente. Finalmente fue evacuada en helicóptero hasta el hospital.