La foto reveló la causa de la dramática caída que sufrió Lindsay Vonn, la figura del esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

La múltiple campeona y figura indiscutida del esquí alpino mundial, la estadounidense Lindsey Vonn , sufrió este domingo una grave caída durante la prueba de descenso en el segundo día de acción durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

La estrella estadounidense largó muy bien, pero a los pocos segundos y en plena bajada, se quedó fuera de competencia debido a lo ocurrido.

Como había informado Referí, la esquiadora tiene una rodilla derecha de titanio y hace apenas una semana había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco de la rodilla izquierda tras una caída en la prueba de descenso de la Copa del Mundo en Crans Montana (Suiza).

La publicación de una imagen capturada por la agencia AFP reveló el momento exacto en que Lindsey Vonn impactó en un poste de señalización que terminó originando el accidente.

Esta tremenda caída que la dejó con una fractura en una pierna y truncó su regreso al máximo evento internacional.

Lindsey Vonn se golpeó con un poste de señalización y tuvo un feo accidente en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Vonn, de 41 años, fue trasladada a cuidados intensivos en un hospital en Treviso, decisión que, según el equipo de Estados Unidos, responde más a motivos de privacidad que a la gravedad clínica.

La foto obtenida en el instante mismo del accidente, muestra a la estrella estadounidense descendiendo la pista de Cortina d’Ampezzo, con su brazo derecho al lado equivocado del poste.

El impacto resultó tan violento que el marcador plástico se partió, lo que generó una inmediata pérdida de control y la caída de Vonn.

El cuerpo de la esquiadora giró unos 180 grados antes de quedar tendida sobre la nieve, en una escena descrita como impactante por quienes presenciaron el accidente. Finalmente fue evacuada en helicóptero hasta el hospital.