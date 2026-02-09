Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / JUEGOS OLÍMPICOS

La foto reveló la causa de la dramática caída que sufrió Lindsay Vonn, la figura del esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

La brillante ateta estadounidense fue llevada en helicóptero a un hospital de Treviso

9 de febrero 2026 - 18:27hs

La múltiple campeona y figura indiscutida del esquí alpino mundial, la estadounidense Lindsey Vonn, sufrió este domingo una grave caída durante la prueba de descenso en el segundo día de acción durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

El detalle de la foto que muestra el por qué del accidente

La publicación de una imagen capturada por la agencia AFP reveló el momento exacto en que Lindsey Vonn impactó en un poste de señalización que terminó originando el accidente.

Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol
PEÑAROL

Peñarol puso la oferta sobre la mesa: el nombre que desvela a Diego Aguirre y al consejo directivo

Nacional en el Gran Parque Central
FÚTBOL

El exgoleador de Nacional que decidió retirarse del fútbol tras una gran carrera

Esta tremenda caída que la dejó con una fractura en una pierna y truncó su regreso al máximo evento internacional.

This handout video grab from IOC/OBS shows US Lindsey Vonn crashing during the women's downhill event at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games in Cortina d'Ampezzo on February 8, 2026.
Lindsey Vonn se golpeó con un poste de señalización y tuvo un feo accidente en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Lindsey Vonn se golpeó con un poste de señalización y tuvo un feo accidente en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Vonn, de 41 años, fue trasladada a cuidados intensivos en un hospital en Treviso, decisión que, según el equipo de Estados Unidos, responde más a motivos de privacidad que a la gravedad clínica.

La foto obtenida en el instante mismo del accidente, muestra a la estrella estadounidense descendiendo la pista de Cortina d’Ampezzo, con su brazo derecho al lado equivocado del poste.

El impacto resultó tan violento que el marcador plástico se partió, lo que generó una inmediata pérdida de control y la caída de Vonn.

20260208 El dolor de Lindsey Vonn tras su caída en los Juegos Olímpicos de Invierno
El dolor de Lindsey Vonn tras su caída en los Juegos Olímpicos de Invierno

El dolor de Lindsey Vonn tras su caída en los Juegos Olímpicos de Invierno

El cuerpo de la esquiadora giró unos 180 grados antes de quedar tendida sobre la nieve, en una escena descrita como impactante por quienes presenciaron el accidente. Finalmente fue evacuada en helicóptero hasta el hospital.

Temas:

Juegos Olímpicos invierno esqui

Seguí leyendo

Las más leídas

Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol
PEÑAROL

Peñarol puso la oferta sobre la mesa: el nombre que desvela a Diego Aguirre y al consejo directivo

Martín Cáceres mostró cómo trabaja con la máquina de coser
URUGUAYOS

El Pelado Martín Cáceres debutó en Juventud de Las Piedras y mostró cómo trabaja con la máquina de coser; mirá el video

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
FÚTBOL URUGUAYO

"Dato mata relato": los números que compartió Ignacio Ruglio, en los que se muestra como el presidente más ganador del siglo XXI en el fútbol uruguayo

Nacional en el Gran Parque Central
FÚTBOL

El exgoleador de Nacional que decidió retirarse del fútbol tras una gran carrera

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos